STARČEVO: Septembar u Domu kulture u znaku umetnosti, istorije i pozorišta

Jesenji kulturni program u Starčevu donosi tokom septembra niz sadržaja namenjenih ljubiteljima umetnosti, istorije, muzike, pozorišta i književnosti, kada u organizaciji Doma kulture, uz učešće starčevačkih udruženja i saradnika, publiku očekuju radionica za decu, razgovori o prošlosti mesta, rok svirka, pozorišna predstava, izložba…

Program počinje u četvrtak, 17. septembra, od 18 sati kada će u Muzeju Starčeva biti održana likovna radionica na temu „Neolitska svakodnevnica“, koju vodi Marjana Stamenković, a realizuje se u okviru programa „Likovni umetnici sa decom Starčeva“, kao šesta u nizu.

Već narednog dana, 18. septembra, od 13 sati na programu su „Dani evropske baštine“, kada zapravo Čitalački klub Doma kulture i Udruženje „Pagus“ organizuju aktivnost posvećenu istoriji Starčeva, a ovog puta tema će biti „Drugi svetski rat u Starčevu“.

Za ljubitelje rok zvuka rezervisana je subota, 19. septembar, kada će u Maloj sali Doma kulture od 21 sat nastupiti bendovi „Kreativni nered“ i „Sempl TXT“.

Pozorišni program nastavlja se u sredu, 23. septembra, komedijom“Udaj se muški“, koja će početi u 19.30 u Velikoj sali Doma kulture.

U predstavi igraju Miloš Đorđević, Snežana Savić, Ratko Tanasković, Stefan Uroš Tešić, Aleksandar Jovanović i Predrag Kotur.

Dan kasnije, u četvrtak, 24. septembra, s početkom u 20 časova u Galeriji „Boem“ biće otvorena izložba slika.

Tu nije kraj septembarskim programima, a novi sadržaji biće objavljeni naknadno.

(Pančevac/J. Filipović)

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