STARČEVO: Jubilarni 30. „Dani druženja” od 27. jula do 10. avgusta

Jubilarna trideseta tradicionalna letnja manifestacija „Dani druženja” biće održana od 27. jula do 10. avgusta u Starčevu.

Tokom dve sedmice meštane i goste očekuje bogat program ispunjen sportskim nadmetanjima, kulturnim sadržajima, koncertima, predstavama, radionicama i druženjima za sve generacije.

Manifestaciju zajednički organizuju Mesna zajednica Starčevo, Dom kulture, sportski klubovi, udruženja građana i brojni volonteri, a sadržaji će biti realizovani na više lokacija – od Trga neolita i Doma kulture do muzeja, sportskih terena i parkova.

Program počinje 27. jula turnirom u remiju u Klubu invalida rada, dok će u galeriji muzeja biti održana svečana dodela priznanja „Zaslužni Starčevac za 2026. godinu“.

Narednih dana predviđeni su i likovna radionica, tai-či vežbe, turnir u društvenoj igri „Ne ljuti se čoveče“, kao i tradicionalna „Čajanka u muzeju“, a treće veče će biti završeno plesnom zabavom na Trgu neolita.

Starčevci i njihovi gosti moći će da prisustvuju slavskim svečanostima povodom Ognjene Marije, revijalnoj fudbalskoj utakmici „Borac“ i OFK Beograd, predavanju pčelara, izložbi meda i domaćih proizvoda, koncertima, dečjim programima, turnirima u pikadu, šahu i tabliću, kao i takmičenjima u kuvanju gulaša, bacanju kamena s ramena i pripremanju lovačkog kotlića.

Ljubitelje pozorišta očekuju predstave „Pipi Duga Čarapa“, „Udavače“ i „Mali princ i ruža“, dok će muzej organizovati popularnu „Neolitsku noć“ uz večernji obilazak sa vodičem.

Poseban deo sadržaja namenjen je najmlađima kroz kreativne radionice, igre bez granica, mini-basket, predstave i zabavu sa klovnom, dok će sportski deo manifestacije obuhvatiti i turnire u malom fudbalu, odbojci na pesku, košarci, međunarodni susret veterana u ragbiju, izviđački višeboj i takmičenje u gađanju glinenih golubova.

Muzički program upotpuniće nastupi tamburaškog orkestra „Neolit“, KUD-a „Neolit“, Paganini benda, kao i koncert Milice i Miloša Božića.

Kompletan program može se videti ovde: Dani druženja

U slučaju lošeg vremena, pojedini programi biće odloženi.

Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste da posete jubilarne „Dane druženja“, manifestaciju koja već tri decenije okuplja Starčevce kroz sport, kulturu, tradiciju i, naravno, druženje.

(Pančevac/J. Filipović)

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