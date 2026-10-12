Vreme unazad: Pomeranje sata stiže najranije u 11 godina, evo i kada

BEOGRAD – Prelazak na zimsko računanje vremena 2026. godine stiže znatno ranije nego prethodnih godina. U noći između subote, 24. oktobra, i nedelje, 25. oktobra, kazaljke na satovima vratićemo jedan čas unazad – sa 3 na 2 časa ujutru.

To znači da ćemo te noći dobiti dodatnih 60 minuta za spavanje, ali i da zvanično počinje period standardnog računanja vremena, koji donosi svetlija jutra i znatno raniji pad mraka u kasnim poslepodnevnim satima.

Ovogodišnja promena specifična je po tome što pada na 25. oktobar, što je najraniji mogući datum na koji može da se vizira poslednja nedelja u ovom mesecu. Poslednji put kazaljke su na ovaj datum vraćene pre 11 godina, tačnije 2015. Primera radi, prethodnih godina sat se pomerao znatno kasnije (2025. godine – 26. oktobra, 2024. godine – 27. oktobra, a 2023. godine – 29. oktobra). Dok će pametni telefoni, računari i drugi uređaji povezani na internet sami ažurirati vreme, mehaničke časovnike, starije automobile i kućne aparate građani će morati da podešavaju ručno.

Iako se o trajnom ukidanju sezonskog pomeranja sata u Evropi ozbiljno govori još od 2018. godine, kada je Evropska komisija predstavila zvaničan predlog, konačni konsenzus država članica u Savetu Evropske unije još uvek nije postignut. Shodno tome, pravilo ostaje na snazi i u Srbiji, a Evropska komisija je već definisala i zvaničan raspored vraćanja kazaljki na zimsko vreme za naredne godine:

2027. godina: 31. oktobar

2028. godina: 29. oktobar

2029. godina: 28. oktobar

2030. godina: 27. oktobar

2031. godina: 26. oktobar

(Pančevac/Društvene mreže)