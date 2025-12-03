Horoskop za 3. decembar za sve znake zodijaka

Ovan

Posao: Odličan dan je pred većinom pripadnika astrološkog znaka Ovna, za sve vrste pregovora i dogovora oko pokretanja nekih novih ideja i projekata. Moguće uspostavljanje novih poslovnih kontakata.

Ljubav: Nailazite na potrebnu pažnju i razumevanje voljene osobe, koju biste mogli da uzvratite istom merom..

Zdravlje: Vodite računa o ishrani.

Bik

Posao: Nametnite sebe, svoj način organizacije, koliko god vas drugi pokušavali opstruisati.

Ljubav: Odličan dan vas očekuje i na polju ljubavi uz mogućnost upoznavanja potpuno nove interesantne osobe na vašem ljubavnom horizontu.

Zdravlje: Moguće probavne tegobe.

Blizanci

Posao: Promenljiva atmosfera na polju poslovnih aktivnosti, doprineće da se većina Blizanaca raspline na više strana. Potrudite se da fokus stavite na najbitnije aktivnosti pre svega.

Ljubav: Dan je izuzetan da ga provedete u prijatnoj atmosferi i razgovoru, u društvu dragih prijatelja. Nikad se ne zna, moguće j eda vas tu baš očekuje neko novo poznanstvo.

Zdravlje: Moguće variranje krvnog pritiska.

Rak

Posao: Nastavlja se period uspešnog angažovanja na polju poslovnih aktivnosti za tipične predstavnike Rakova. Danas bez većih izazova i prepreka.

Ljubav: Mogli biste da nekim finim znakom pažnje iznenadite voljenu osobu.

Zdravlje: Vrlo dobro.

Lav

Posao: Iako energija i motivacija nisu sporni, danas bi ipak trebalo da budete strpljivi po pitanju donošenja bitnih odluka vezanih za dalji poslovni angažman.

Ljubav: Bez nekih kapitalnih promena na vašem ljubavnom horizontu tokom ove srede. Mogli biste lepe trenutke da provedete u društvu prijatelja.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Devica

Posao: Promena nekih okolnosti na polju realizacije poslovnih ciljeva tokom ove srede, ne bi trebalo da Devicama predstavlja neki veći problem.

Ljubav: Izazovi vas očekuj i na ljubavnom polju. Razmislite o svojim budućim potezima, kako ne biste sebe doveli u zabludu.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Vaga

Posao: Opušten radni dan nalazi se pred većinom tipičnih predstavnika Vaga, da bez većih problema privedu kraju planirane obaveze.

Ljubav: Moguće interesantno poznanstvo sa osobom iz vama bliskog okruženja.

Zdravlje: Bez zdravstvenih upozorenja.

Škorpija

Posao: Prilično aktivan i dinamičan dan je pred većinom Škorpija. Veliki deo obaveza može biti završen sa odličnim rezultatima.

Ljubav: Bez nekih kapitalnih dešavanja na ljubavno-emotivnom planu. Dan bi mogli da provedete u društvu dragih prijatelja.

Zdravlje: Odlično.

Strelac

Posao: Pozitivna atmosfera i dobra komunikacija sa poslovnim okruženjem,, dovoljna su osnova da Strelčevi danas budu zadovoljni uspešnim završetkom započetih obaveza.

Ljubav: Otvoreno porazgovarajte sa dragom osobom o vašim budućim planovima. Nemojte se suviše rasplinuti, korak po korak.

Zdravlje: Bez značajnijih upozorenja.

Jarac

Posao: Odličan dan na profesionalno polju je pred većinom Jarčeva. Dobra komunikacija, razumevanje i podrška od strane kolega, ukoliko radite u timu, daje vam odlične mogućnosti za napredak.

Ljubav: Vi ste na neki način centralna figura vašeg društva i očekuje da budete pokretač različitih akcija.

Zdravlje: Povedite računa o probavnom traktu.

Vodolija

Posao: Dosta energije Vodolije će tokom ovog dana potrošiti pre svega na komunikaciju i razgovore o budućim poslovnim planovima i njihovoj realizaciji.

Ljubav: Pozitivna atmosfera i dobro raspoloženje možete očekivati ukoliko ste se odlučili za neke lepe emotivne izlete.

Zdravlje: Moguća nesanica.

Ribe

Posao: Bilo bi mudro da vaše poslovne planove i ideje postupno realizujete, korak po korak.

Ljubav: Pozitivnu atmosferu možete očekivati na vašem ljubavnom horizontu, gde vas može sačekati i neko prijatno iznenađenje.

Zdravlje: Osetljivost kičme.

(astroputnik)