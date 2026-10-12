Dečja nedelja u Vršcu: Upoznavanje sa istorijom Banata

Kako su živeli naši preci? U kakvim su kućama stanovali, šta su oblačili i kako je izgledala svakodnevica nekadašnjeg Banata? Odgovore na ova pitanja, kroz igru i maštu, pronašli su najmlađi Vrščani tokom obeležavanja ovogodišnje Dečje nedelje u Gradskom muzeju Vršac.

Muzej je na sedam dana postao epicentar radoznalih pitanja, kreativnih ideja i veselog otkrivanja lokalne istorije.

Pod budnim okom i vođstvom kustosa etnologa Milice Barački, mališani su imali priliku da kroz dve izuzetno atraktivne tematske radionice proputuju kroz vreme:

„Banatska kućica“ – Kroz priču, igru i stvaralaštvo, deca su upoznavala tradicionalni način života u Banatu. Inspirisani arhitekturom i enterijerom nekadašnjih kuća, mališani su gradili sopstvene male svetove i oživljavali duh prošlih vremena, prenosi eVršac.

„Moda naših predaka“ – Radionica koja je otvorila vrata u svet tradicionalne odeće. Deca su istraživala kako su se ljudi nekada odevali, šta su detalji na narodnim nošnjama i građanskoj odeći značili i šta nam njihova odeća govori o vremenu u kojem su živeli.

Uz autentične muzejske predmete, zanimljive istorijske priče i kreativne praktične zadatke, prošlost je za najmlađe posetioce prestala da bude daleka i dosadna – postala im je bliska i jasna. Ova manifestacija je još jednom potvrdila da muzej nije samo mesto gde se čuva ono što je bilo, već živ prostor u kome deca istražuju, maštaju, stvaraju i uče da čuvaju ono što nas povezuje sa našim korenima.

Dečja nedelja je prošla, ali radoznalost, osmesi i prelepe uspomene ostaju. Iz Gradskog muzeja Vršac upućuju veliku zahvalnost svim malim istraživačima, kao i njihovim vaspitačima i nastavnicima, što su sa puno energije i ljubavi krenuli na ovo divno putovanje kroz tradiciju i nasleđe Banata.

(eVršac)