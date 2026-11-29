Povodom Međunarodnog dana studenata, Gradska biblioteka Pančevo omogućila je besplatan upis i produženje godišnje članarine za sve akademce.

Pravo na ovu pogodnost imaju svi studenti osnovnih akademskih i postdiplomskih studija, bez obzira na to da li se prvi put učlanjuju u biblioteku ili obnavljaju postojeću člansku kartu.

Kako navode iz Gradske biblioteke Pančevo, akcija besplatnog učlanjenja i produženja članarine traje do 31. decembra 2026. godine.

(Pančevac)