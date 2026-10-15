Novi broj „PANČEVCA”: Od biračkih mesta do mamografije

U novom broju gradskog lista čekaju vas priče i vesti iz grada i sela, kao i redovne rubrike, poput Našeg gosta, Foto-reportaže, Razglednice...

Kako i gde treba da glasate, saznaćete u novom broju „Pančevca”, jer broj biračkih mesta u gradu je povećan, te je moguće da ćete i vi na izbore na nekom drugom mestu.

Takođe, donosimo i preostali raspored termina za odnošenje kabastog smeća i otkrivamo kako se i naknadno, ako ste propustili svoj termin, možete osloboditi starog nameštaja, kućnih aparata, baštenskog otpada…

Rukometaš Sredoje Smiljanski u pero Ace Živkovića priča svoju životnu priču, Jordan Filipović prenosi utiske sa mađarskih dana kuhinje u Skorenovcu. Na stranici posvećenoj selima donosimo vam i priču o novim nalazima na arheološkom lokalitetu Starčevo grad, na stranici posvećenoj kulturi slikarka Ivana Markez Filipović prenosi utiske sa kolonije u Bugarskoj. Saznajte i kako su rukometaši „Dinama” slavili posle treće pobede u sezoni… A na osam strana objavljujemo i dodatak i na mađarskom jeziku i na srpskom jeziku u kojem možete pročitati priče, reportaže, vesti… o životu mađarske zajednice u Pančevu i okolini.

Posebnu pažnju smo posvetili i Međunarodnom mesecu borbe protiv raka dojke na stranici Spreči, ne leči, ali na poseban način. Imate priliku da kroz lično svedočenje reporterke Pančevca Nevene Simendić saznate kako izgleda zakazati preventivni mamografski pregled u javnom zdravstvenom sistemu u Pančevu.

„A onda – počeće da teče vreme koje nije pod vašom kontrolom. Već sam i zaboravila kada sam predala formular kada je usledio poziv. Ali ubrzo je usledio i drugi poziv – „ neko” se javio da mi saopšti da je mamograf u bolnici, na koji se upućuju žene i radi preventivnog snimanja, u kvaru. Počelo je da teče vreme u produžetku – i najzad, snimanje je zakazano za drugu polovinu avgusta, dva meseca posle zakazivanja. Tešila sam se time da sam bar nekoliko godina odlagala akciju povodom svoje namere da uradim tu preventivnu mamografiju.”

(Opširnije u štampanom izdanju „Pančevca” u petak, 16. oktobra)

(Pančevac)

Tople probe u toku, redovno grejanje od četvrtka

Pančevci na Danima mađarske kuhinje u Skorenovcu