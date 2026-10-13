Tople probe u toku, redovno grejanje od četvrtka

Krajem prošle nedelje poččele tople probe a od četvrtka startuje i redovno grejanje u jutarnjim i večernjim satima, izjavio za „Pančevac” direktor „Grejanja” Predrag Živković

Većina od 13.500 stanova u Pančevu, koji su priključeni na daljinsko grejanje, već je osetila tople radijatore pošto su tople probe počele u petak prošle nedelje. Iz JKP „Grejanje” pozivaju građane da provere da li im ventili eventualno cure i da li su radijatori ravnomerno zagrejani. U slučaju problema treba da nazovu broj telefona 013/315-400.

Prema gradskoj odluci JKP „Grejanje” je dužno da obezbedi svojim korisnicima 20 stepeni u stanu, s mogućim odstupanjem od dva stepena.

– Grejanje zvanično počinje u četvrtak, 15. oktobra i u jutarnjim i u večernjim satima a početak i dužina grejanja zavisiće od spoljne temperature – izjavio je za „Pančevac” direktor „Grejanja” Predrag Živković.

On podseća i na informaciju da će cena daljinskog grejanja u Pančevu ostati na istom nivou na kome je bila prethodne godine.

– Prema uredbi Ministarstva energetike i rudarstva, svaka toplana u Srbiji dužna je da do 1. septembra uradi neophodne kalkulacije za predstojeću grejnu sezonu. Mi smo, na bazi sadašnje cene gasa u skladu sa potpisanim ugovorom sa „Srbijagasom”, došli do računice da neće biti neophodno korigovati cene. Ukoliko prosečne temperature budu iste kao i prošle zime, mislim da ćemo grejnu sezonu privesti kraju bez dugovanja za gas – napomenuo je Živković.

Pančevačke toplane isključivo koriste gas, pa su zbog toga i na spisku povlašćenih potrošača, ali se i ne očekuju problemi u snabdevanju o ovim energentom.

(Pančevac)

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