Pančevci na Danima mađarske kuhinje u Skorenovcu

Više od 50 kotlića, domaći specijaliteti i đakonije, kao i razne rukotvorine obeležili su i ovogodišnje Dane mađarske kuhinje u Skorenovcu, manifestaciju koja već blizu već osamnesti put okuplja ljubitelje autentičnih ukusa i običaja.

Kao i svake godine, među izlagačima i posetiocima bili su i brojni Pančevci, koji se vraćaju u pomenuto najužnije mesto sa većinskom mađarskom populacijom zbog dobre hrane, gostoprimstva i jedinstvene vesele, ali mirne i kulturne atmosfere.

Druga subota u oktobru već je godinama rezervisana za mirise i ukuse mađarske kuhinje u Skorenovcu.

Tako je bilo i ove godine, kada su se u kotlića krčkali gulaši, ovčiji paprikaši, pasulj, škembići i druga jela na kašiku, dok su se na štandovima nudili domaći kolači, mesne prerađevine i razni tradicionalni proizvodi.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, svoje mesto našli su i ručni radovi, a lepo vreme doprinelo je da posetilaca bude mnogo.

Među njima su bili i Pančevci, kojima je ova manifestacija odavno postala više od prilike za dobar ručak.

Za neke je to već tradicionalni oktobarski izlet, za druge prilika da obnove poznanstva, a za sve zajedno mogućnost da na jednom mestu probaju specijalitete koji se ne sreću često u svakodnevnoj ponudi.

Mesara Pap, neizostavni deo ponude

Jedan od izlagača koji se iz godine u godinu vraća na isto mesto jeste Peter Pap, vlasnik mesare u Skorenovcu, koji ima radnju i u Pančevu.

Prepoznatljiv je i po posebnoj narodnoj nošnji koju redovno nosi tokom manifestacije.

– Kao i svake godine imamo svoj štand, na kojem nudimo naše proizvode. I ovog puta sa nama je kuvar iz Mađarske, koji priprema ovčiji paprikaš, a mi pečemo naše tradicionalne kobasice – rekao je Peter.

Ponuda je ove godine nešto jednostavnija kada je reč o pojedinim specijalitetima.

Nije bilo pirinčanih džigerica, odnosno džigernjača, za čiju pripremu su potrebni posebni uslovi, ali ljubitelji tih proizvoda i krvavica mogu da ih pronađu u njegovoj mesari.

Pap je i ove godine privlačio pažnju posetilaca svojom nošnjom, koju opisuje kao seklerijansku, karakterističnu za jedan deo mađarskog naroda.

Tradicionalni gornji deo odeće i čizme deo su te kombinacije, dok su pantalone uobičajeno bele.

Iako ovog puta nije imao kompletan tradicionalni kostim, ostao je veran običaju da se na manifestaciji predstavi ne samo hranom već i odećom koja svedoči o kulturnom nasleđu.

Od domaćih kolača do rukotvorina

Da se u Skorenovcu ne dolazi samo zbog jela iz kotlića, pokazao je i štand članova Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Bonaz Šandor“ iz Ivanova.

Među devetoro članova koji su ove godine učestvovali bili su izlagači domaćih torti, kolača i ručnih radova.

– Dolazimo svake godine. Ovoga puta poneli smo kolače i torte, a izložili smo i naše rukotvorine – rekao je Andraš Nemet, predsednik društva.

Za slatki deo ponude pobrinule su se Marija Pavković, Rozalija Vasić, Katica Bašak, Geza Galamboš, Eržebet Galamboš, Katalin Cvetanović i Ana Guran.

Na njihovom štandu bilo je različitih torti, među kojima reforma, grčka torta i poslastice sa malinama, dok je doboš torta prva našla svoje kupce.

Prodaja je, kako su rekli, išla dobro, pa su posetioci mogli da biraju među preostalim poslasticama dok je ponuda trajala.

Mirisi domaćih kolača i peciva privlačili su i one koji su na manifestaciju došli prvenstveno zbog slanih specijaliteta.

Upravo u tome je jedna od posebnosti Dana mađarske kuhinje: ponuda se ne završava na gulašu i paprikašu, već obuhvata čitav niz proizvoda koji se pripremaju prema porodičnim receptima i prenose s generacije na generaciju.

Salčići koji vraćaju u detinjstvo

Među izlagačima iz okoline Pančeva bila je i Biljana Milutinović iz Omoljice, koja je posetiocima ponudila raznovrsne domaće proizvode.

Na njenom štandu mogli su se pronaći kobasice sa sirom, mađarica, gomboce, odnosno knedle sa šljivama, salčići, torta sa medom, štrudle sa višnjama i makom, ali i teleći gulaš.

Ipak, kada je reč o tome šta se najbrže prodaje, odgovor je bio nedvosmislen.

– Najbolje idu salčići. Ne znam, valjda su se ljudi uželeli tih starih ukusa – kaže Biljana, koja ih priprema zajedno sa majkom.

Tajna dobrih salčića, objašnjava, počinje od svežeg i lepo pripremljenog testa.

Postoje varijante sa kvascem i bez njega, a ona je ovog puta pravila one sa kvascem, jer budu mekši i, prema njenom iskustvu, lepši.

Upravo takvi detalji čine razliku između obične prodaje hrane i predstavljanja domaće kuhinje kao dela porodične tradicije.

Iza svakog kolača ili peciva stoje vreme, iskustvo i recepti koji se ne prenose samo zapisivanjem sastojaka već i zajedničkim radom u kuhinji.

Pančevci se vraćaju zbog hrane i atmosfere

Među posetiocima smo sreli i ekipu iz Pančeva, koju čine Kvisko, Tašana, Zlata i Miki. Za njih je dolazak u Skorenovac već dobro poznat izlet, a ovogodišnji susret sa mađarskim specijalitetima ispunio je očekivanja.

– Sve nam se lepo namestilo: vreme, atmosfera, hrana. Uvek se nešto proba, a i ove godine imali smo šta da izaberemo – rekli su u glas ovi Pančevci, uz nabrajanje specijaliteta kojima su se počastili.

Na njihovom meniju našli su se gulaš i langoš, tradicionalno prženo testo koje se često služi sa belim lukom, pavlakom i sirom, a bilo je mesta i za lenju pitu i pivo.

Nije im, kažu, bilo presudno da li je jelo mađarsko, slovačko ili srpsko – važno je da je ukusno i pripremljeno na pravi način.

Ono što su posebno izdvojili jeste atmosfera, koju opisuju kao mirnu, veselu i kulturnu.

Upravo taj spoj dobre hrane i prijatnog druženja jedan je od razloga što se brojni posetioci vraćaju iz godine u godinu.

(Pančevac/J. Filipović)

Tradicionalni ukusi: „Dani mađarske kuhinje“ danas u Skorenovcu