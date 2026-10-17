Izmene u biračkom spisku moguće do 21. oktobra

Moguće su i dalje izmene u biračkom spisku, ali o zahtevim sada odlučuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Procedura za proveru podataka u Jedinstvenom biračkom spisku (JBS) može se obaviti na dva načina. Brži način je elektronskim putem na portalu „Upit u Jedinstveni birački spisak”. Potrebno je uneti JMBG broj, broj lične karte i sigurnosni kod. Sistem će vam odmah prikazati da li ste upisani i na kom biračkom mestu. Lično se podaci mogu proveriti i u Gradskoj upravi, uz važeću ličnu kartu ili pasoš.

Detalje možete videti i na video materijalu Ministarstva državne upreve i lokalne samouprave.

Što se tiče eventualnih izmena, pošto je 9. oktobra prošao rok za zaključenje biračkog spiska, o tome više ne odlučuju lokalne samouprave nego Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Ovi naknadni zahtevi za upis, brisanje ili izmene u biračkom spisku se mogu najkasnije podneti do 21. oktobra u ponoć, i dalje ili lično na pisarnici lokalne gradske uprave, ili elektronski, putem portala „eUprava” pokretanjem usluge „Zahtev za upis/promenu podataka u Jedinstvenom biračkom spisku“, za šta je potrebno da budete prijavljeni preko aplikacije Consent ID ili da imate kvalifikovani sertifikat. Ministarstvo je dužno da odluku o zahtevu donse u roku od 24 sata od podnošenja zahteva.

(Pančevac)

Počelo štampanja glasačkih listića