Počelo štampanja glasačkih listića

Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića, u ponedeljak, 12. oktobra 2026. godine, u 12 časova, otpočeće štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 25. oktobar 2026. godine.

Glasački listići štampaće se uz prisustvo predsednika Republičke izborne komisije Vladimira Dimitrijevića, sekretara Srđana Smiljanića i članova Komisije, kao i posmatrača ovlašćenih za praćenje rada organa za sprovođenje izbora, u štampariji JP „Službeni glasnik“.

Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević rekao je da će se štampati 6.450.523 listića.

Broj glasačkih listića koji će biti štampan jednak je ukupnom broju birača u Srbiji na dan 9. oktobar 2026. godine.

RIK je u subotu uveče objavio da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523 i usvojio odluku da će se štampati isti broj glasačkih listića.

Na listićima se nalazi 18 izbornih lista, od kojih devet ima položaj izborne liste nacionalne manjine.

Dimitrijević je naveo da će se glasati na ukupno 8.392 biračka mesta, od čega je 93 mesta u inostranstvu u 37 država, 29 su u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a glasaće se i na 60 biračkih mesta za birače sa teritorije AP Kosova i Metohije, koji će glasati u četiri grada – Raški, Tutinu, Vranju i Kuršumliji.

Listići će se štampati u 29 jezičkih varijanti, zavisno od toga koji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u pojedinim opštinama, odnosno gradovima u Srbiji.

Štampaće se u tri varijante: na srpskom jeziku u formatu A4, glasački listići na dva i tri jezika u formatu A3, a na četiri ili pet jezika, odnosno pisama u formatu A2.

Dimitrijević je rekao da štampanju glasačkih listića prisustvuju i predstavnici domaćih i stranih posmatrača, koji imaju mogućnost da prisustvuju i brojanju i pakovanju glasačkih listića, a zatim i njihovom transportu do lokalnih izbornih komisija, kao i do biračkih odbora.

Dodao je da RIK ima zadatak da sav izborni materijal transportuje do lokalnih izbornih komisija, najkasnije četiri dana pre dana glasanja, a zatim lokalne izborne komisije kompletan izborni materijal dostavljaju biračkim odborima.

„Suština je da kompletan izborni materijal, pa i glasački listići, na vreme stignu do biračkih odbora, kako bi sve bilo spremno za otvaranje biračkih mesta na sam dan glasanja, 25. oktobra“, rekao je Dimitrijević.

Na pitanje novinara kako objašnjava skoro jednak broj građana Srbije i broja birača, Dimitrijević je rekao da se RIK rukovodi isključivo rešenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o zaključenju biračkog spiska.

(Pančevac)