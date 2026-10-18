Cene peleta na stovarištima obaraju rekorde, ova vrsta je najskuplja

Grejna sezona u Srbiji donosi visoke cene peleta, koje su porasle za 50% u odnosu na prošlu godinu. Grejna sezona u Srbiji počela je 15. oktobra, a tona peleta na većini stovarišta košta od 42.000 do 48.000 dinara, uz primere i do 52.000.

Cena je u odnosu na prošli oktobar viša oko 50 odsto, a stručnjaci rast povezuju sa velikom potražnjom i ranijom nabavkom domaćinstava.

Agencija za energetiku procenjuje da će grejanje stana od 60 kvadrata peletom ove zime koštati oko 114.000 dinara.

Grejna sezona u Srbiji počela je 15. oktobra, a domaćinstva koja se greju na pelet, doživeće veliko opterećenje zbog visokih cena ovog energenta. Tona peleta sredinom oktobra na većini stovarišta u Srbiji košta od 42.000 do 48.000 dinara, a na pojedinim mestima prelazi 50.000 i dostiže oko 52.000 dinara. U poređenju sa oktobrom prošle godine cena je viša za oko 50 odsto.

Proizvođači i trgovci iskoristili su veliku potražnju tokom letnjih meseci i podigli cene. Mnogi smatraju da je poskupljenje neopravdano, jer troškovi proizvodnje nisu porasli u tolikoj meri da bi opravdali ovakav rast. Najviše se plaća uvozni pelet klase A1, odnosno najviše klase kvaliteta, i to na stovarištima koja ga uglavnom uvoze iz Hrvatske.

Profesor Šumarskog fakulteta Branko Glavonjić ranije je izjavio da je u odnosu na prošlu sezonu, cena peleta viša između 15.000 i 20.000 dinara, u zavisnosti od stovarišta.

„Cene peleta u odnosu na prošlu sezonu trenutno su više između 15 i 20 hiljada dinara, što je zaista veoma veliko povećanje. Glavni razlog naglog rasta cena jeste velika potražnja i veliki broj domaćinstava koja koriste pelet i koja su ove godine krenula na vreme da ga nabavljaju“, kaže Glavonjić.

Glavonjić navodi da na nekim stovarištima domaći pelet košta više od uvoznog, a da se cene razlikuju i prema politici pojedinačnih proizvođača i trgovaca.

„Svi se slažu da je ovo veoma visoka i nekorektna cena prema potrošačima, ali još uvek nema konkretnih poteza kojima bi se cene stabilizovale i sprečio njihov dalji rast. Trenutne cene drvnog peleta kreću se od 42 do čak 52 hiljade dinara. Na većini stovarišta koje pratimo cena je između 42 i 46 hiljada dinara. Postoje i stovarišta gde se pelet prodaje za 46, 48 ili 49 hiljada dinara, ali ima i ekstremnih primera gde cena prelazi 52 hiljade dinara“, kazao je Glavonjić.

I prema nedavno objavljenoj analizi Agencije za energetiku, ove godine znatno veći izdatak očekuje domaćinstva koja koriste pelet. Za grejanje prostora od 60 kvadratnih metara, uz korišćenje efikasnih peći namenjenih peletu, potrebno je izdvojiti oko 114.000 dinara.

(mondo.rs)