Vučić stigao na Petrovaradin: Pešači pet kilometara, oblači odelo, pa kreće na Trg slobode

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić krenuo je danas iz Beograda brzim vozom ka Novom Sadu, gde će se obratiti na predizbornom skupu koalicije oko SNS-a na Trgu slobode.

Vučić je stigao na Petrovaradin, a po dolasku ceo voz je pevao pesmu “Stavi ruzmarin ispod jasktuka”.

Kako je otkrio, pešačiće oko 5 kilometara do kafića, gde će se presvući u odelo i sačekati Roberta Fica. Potom zajedno idu na Trg slobode.

Potom je, zajedno sa velikim brojem okupljenog naroda, krenuo peške ka odredištu. Ljudi uzvikuju “Aco, Srbine” i slikaju se sa njim. Dečak po imenu Bane dao mu je poklon.

Dok Vučić pešači ka Trgu slobode, veliki broj građana okupljenih na trgu željno iščekuje njegov dolazak.

– Jao, ko me nagovori 5 kilometara peške da idem – našalio se Vučić.

– Napadali su nam sve srpske institucije u Novom Sadu, rušili stranačke prostorije svojih protivnika. Na kraju, narod se oslobodio. To je kao duh iz boce kad je pušten, to više ne možete da sprečite i zaustavite.

Vučić je istakao da je Novi Sad predivan grad i grad svi ljudi koji u njemu žive.

– Novi Sad je srpska Atina, on je Srbija bio i biće. Vidim da neki sanjaju snove iz prošlosti i hvale vreme pod Austrougarima, samo im smeta vreme od kada je Novi Sad u Srbiji. To se neće menjati, a o svojim statutima i rušenju Srbije mogu samo da sanjaju – ističe Vučić.

– ‘Ajmo u kolonu, ‘ajmo svi dole – uzviknuo je Vučić narodu koji ga je dočekao, pozvavši ih da mu se priključe u koloni koja pešači do Trga slobode.