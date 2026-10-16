Reka ljudi sliva se na Trg slobode, Vučić poslao moćnu poruku

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13:32
16.10.2026
Srpska trobojka vioriće se danas u srcu Vojvodine – predsednik Aleksandar Vučić i lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ okupljaju desetine hiljada građana na Trgu slobode uz spektakularan kulturno-umetnički i muzički program
Novi Sad je danas centar Srbije, a na centralnom gradskom Trgu slobode sprema se neviđeni narodni skup i veličanstvena manifestacija jedinstva!
Aleksandar Vučić oglasio se snažnom porukom na Instagramu i pozvao čitavu Vojvodinu i Srbiju na opštu mobilizaciju:
“Za slobodnu! Za snažnu! Za ujedinjenu Srbiju! Vidimo se u petak u Novom Sadu!”
Na hiljade ljudi iz svih delova pokrajine sliva se u Novi Sad, gde ih od 17 časova očekuje bogat program uz Garavi sokak, Ivana Milinkovića, Nelu Vidaković, sestre Gobović i vrhunske folklorne ansamble.
Tačno u 18 časova uslediće istorijsko obraćanje Vučića, koji će narodu predstaviti velike planove za jaku privredu, nove investicije i bolju budućnost naše dece.
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(Pančevac)