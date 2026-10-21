Novi asfalt u Dolovu: Završeni radovi u Ulici 29. novembra

U Dolovu su uspešno privedeni kraju infrastrukturni radovi na uređenju saobraćajne mreže. U Ulici 29. novembra zvanično je postavljen i drugi, završni sloj asfalta, čime je ova saobraćajnica u potpunosti revitalizovana i osposobljena za bezbednije odvijanje saobraćaja.

Ovi radovi predstavljaju nastavak kontinuiranog ulaganja Grada Pančeva u putnu infrastrukturu u svim naseljenim mestima na teritoriji grada, sa ciljem da se poboljšaju uslovi života i poveća bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

„Završetkom drugog sloja asfalta u Ulici 29. novembra rešen je još jedan važan infrastrukturni problem meštana Dolova. Nastavljamo sa ravnomernim ulaganjem u sva naseljena mesta kako bismo obezbedili modernije i uređenije saobraćajnice“, poručuju nadležni organi zaduženi za realizaciju projekta.

Meštani ove dolovačke ulice nisu krili zadovoljstvo novim izgledom svog kraja, ističući da će novi asfalt umnogome olakšati svakodnevno kretanje i prilaz kućama.

(Pančevac)