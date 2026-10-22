Ivanovo: Da bi deca srećna bila – ljubav i poštovanje, a ne sila

U osnovnoj školi u Ivanovu je Dečja nedelja, koja je u prvoj polovini oktobra obeležena pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila“, protekla u znaku druženja, sporta, kreativnog stvaralaštva i aktivnosti koje su podsticale zajedništvo i međusobno uvažavanje.

Najpre su se učenici OŠ „Moše Pijade“ 2. oktobra okupili na obali Dunava na Ivanovačkoj adi, na druženju u prirodi kod tamošnjih kampera.

Program za učenike viših razreda počeo je u ponedeljak, 5. oktobra, biciklijadom do Omoljice, koju je organizovao nastavnik Nemanja Lugić.

Učenici koji nisu učestvovali u vožnji ostali su na nastavi.

Istog dana učenici nižih razreda učestvovali su u radionici „Koreni ljubavi, plodovi sreće“, u kojoj su razvijali svest o značaju lepih postupaka, ljubavi i međusobnog poštovanja.

U utorak su učenici viših razreda izrađivali pano u kabinetu za srpski jezik, uz podršku nastavnica Jelene Mrkić i Marijane Polić.

Njihovi mlađi drugari pogledali su pozorišnu predstavu „Virus telefonitis“ u Domu kulture „Žarko Zrenjanin“ u Ivanovu.

Sreda je bila posvećena sportu i to sportskim aktivnostima, koje je vodio pomenuti Lugić, a one su pružile učenicima priliku da kroz igru i takmičenje razvijaju timski duh, strpljenje i saradnju, ali i da uče koliko su trud i zajedništvo važni za postizanje uspeha.

U četvrtak su stariji osnovci u kabinetu za srpski jezik učestvovali u takmičenju u igranju odabrane društvene igre, koje je organizovao Nenad Erski.

Učenici nižih razreda stvarali su na radionici „Ruke koje biraju dobro“, izražavajući kroz likovni rad ideje o podršci, zajedništvu i nenasilnom rešavanju sukoba.

Dečja nedelja završena je u petak, filmskim sadržajem za starije učenike, dok su mlađi pripremili priredbu i svečani prijem prvaka u Dečji savez.

(Pančevac/J. Filipović)

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