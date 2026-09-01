Ivanovo: Proglašena Prva harmonika Vojvodine

Deveti Međunarodni festival „Zlatna dirka – Prva harmonika Vojvodine” uspešno je priveden kraju u Ivanovu, nakon što je tokom dvodnevnog programa okupio najbolje virtuoze na ovom instrumentu iz Srbije i regiona. Manifestacija je još jednom potvrdila svoj status jednog od najznačajnijih muzičkih događaja u Vojvodini, prenosi RTV Pančevo.

Domaćin takmičenja i direktor Doma kulture „Žarko Zrenjanin”, Marko Guran, istakao je da ova tradicionalna manifestacija ima izuzetan značaj za očuvanje muzičke tradicije, promociju harmonike i pružanje vetra u leđa mladim talentima.

Na ovogodišnjem festivalu učešće je uzelo više od 70 harmonikaša koji su se nadmetali u osam različitih starosnih kategorija. Njihovo izvođačko umeće i tehničku preciznost ocenjivao je stručni žiri sastavljen od vrhunskih umetnika i profesora harmonike.

Drugog dana takmičenja na scenu su stupili mlađi i stariji juniori, seniori, kao i stariji dueti. Nakon završetka takmičarskog dela, najboljim izvođačima u ovim kategorijama uručene su pehari i nagrade za prva tri mesta. Pozitivne utiske sa takmičenja podelio je i Mihajlo Stevanović, koji je osvojio treće mesto u izuzetno jakoj kategoriji mlađih juniora.

Nakon zvaničnog ocenjivanja, publika je imala priliku da uživa u bogatom revijalnom delu programa. Pred prisutnima je nastupio Jovan Mihaljica, kojeg je pratio Narodni orkestar pod upravom Siniše Vićentijevića.

Kruna ovogodišnjeg festivala bilo je proglašenje apsolutno najuspešnijeg takmičara koji je poneo laskavu titulu „Prva harmonika Vojvodine”. Ovim svečanim činom zvanično je zatvoren 9. Međunarodni festival u Ivanovu, a organizatori su već najavili pripreme za jubilarno deseto izdanje naredne godine.

(Pančevac/RTV Pančevo)