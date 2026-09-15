Ivanovo ponovo okupilo banatske Bugare

Ivanovo je nakon više od jedne decenije ponovo postalo središte okupljanja banatskih Bugara. Ova manifestacija spojila je potomke ovdašnjih Palćena i goste iz Srbije, Rumunije i Bugarske.

Manifestacija posvećena očuvanju zajedničkog porekla, jezika i tradicije protekla je uz pesmu, igru i odavanje počasti precima koji su pre nekoliko vekova naselili banatsku ravnicu.

Posle više od decenije, u ovom pančevačkom selu ponovo su održani Susreti banatskih Bugara, okupivši Palćene, njihove prijatelje i goste iz raznih krajeva.

Među uglednim gostima bili su ambasador Republike Bugarske u Srbiji Angel Angelov, ambasador Bugarske u Rumuniji Ratko Vlajkov, generalni direktor Direkcije za evropska pitanja u Ministarstvu spoljnih poslova Bugarske Jordan Prvanov, narodni poslanik u Parlamentu Rumunije Georgi Nakov, zamenik predsednika opštine Staro Bešenovo Petar Telbis i zamenik predsednika Skupštine grada Pančeva Goran Milošević.

Susret je bio prilika da se podseti na istoriju Palćena, koja svoje korene vuče još iz dalekog Ćiprovca i ustanka iz 1688. godine.

Njihovi preci, rasuti izvan matične postojbine, sa sobom su nosili katoličku veru, jezik i svest o pripadnosti zajednici.

U Ivanovu je 1868. godine Ivan Guran podigao prvi dom, čime je počelo stvaranje palćenskog naselja u plodnoj ravnici uz Dunav.

Dve decenije kasnije u Ivanovo su iz Bukovine stigli i Mađari.

Zajednički život i rad postali su deo istorije sela, a dve zajednice povezala je i katolička crkva Svetog Vendelina, koja i danas predstavlja jedno od važnih mesta okupljanja meštana.

Posebnu emociju susretu dali su gosti iz rumunskog Starog Bešenova, odakle su potekle porodice koje su se doselile u Ivanovo, kao i prijatelji iz Bardarskog Germa u Bugarskoj i Belog Blata.

Njihovo prisustvo podsetilo je da je istorija banatskih Bugara priča koja odavno prevazilazi granice jednog sela i jedne države.

Sam program otvorila je Ana Marika Bene, koja je izvela splet palćenskih pesama iz Starog Bešenova.

Publici se potom predstavio ansambl Palućenka, koji je kroz pesmu i igru podsetio na tradicionalno stvaralaštvo ove zajednice.

Folklorna sekcija Ivanova izvela je splet narodnih igara uz pratnju narodnog orkestra, a članovi sekcije predstavili su se i igrama iz Pirota.

U nastavku programa Mateja Guran otpevao je nekoliko palćenskih pesama.

Poseban deo susreta bio je nastup gostiju iz Bugarske.

Dom kulture iz Bardarskog Germa predstavio se pesmom i igrom i tako dodatno obogatio program i pokazao da kulturne veze Palćena prevazilaze granice.

Na kraju su ponovo nastupili Ana Marika Bene, sa dve bugarske pesme, kao i ansambl Palućenika, koji je izveo splet bugarskih igara.

Jedan deo programa bio je posvećen ljudima koji su svojim radom doprineli da palćenski jezik i kultura ne budu zaboravljeni.

Posebno je evocirana uspomena na pokojnog Augustina Kalapiša, učitelja Gustija, koji je godinama prevodio na srpski jezik dragocene zapise Jakua Ronkova o dva veka života banatskih Bugara.

Zahvaljujući njegovom predanom radu, jedno važno svedočanstvo o istoriji ove zajednice približeno je novim generacijama.

(Pančevac/J. Filipović)

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