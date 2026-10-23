Vršac: Od 26. oktobra tretman suzbijanja komaraca u zatvorenim prostorima

Železničar pobedio IMT u Loznici i preuzeo treće mesto
20:21
23.10.2026
Na teritoriji grada Vršca, od ponedeljka, 26. oktobra 2026. godine, sprovodiće se tretman suzbijanja kućnih formi komaraca u zatvorenim prostorima, odnosno u ulazima i podrumima višespratnih stambenih zgrada, kao i u objektima javnih ustanova.
Tretman će se obavljati primenom biocidnog preparata na bazi lambda-cihalotrina, u propisanim dozama i u skladu sa merama bezbednosti prilikom primene.
Građanima se preporučuje da omoguće pristup zajedničkim prostorijama stambenih zgrada u kojima će se tretman sprovoditi, kao i da poštuju uputstva izvođača u vezi sa bezbednim korišćenjem tretiranih prostora.
(RTV Pančevo)
20:21
23.10.2026
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