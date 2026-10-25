Sezona slava i preterivanje u hrani: Kako da sačuvate svoj organizam

Počela je sezona slava, a sa njom i izazovi za organizam usled učestalog preterivanja u kaloričnoj hrani i piću. Umor, neraspoloženje i višak kilograma česte su posledice prazničnog perioda koji zahteva opreznost i umerenost.

Opasnosti praznične trpeze i zablude o detoksikaciji

Period slava i praznika, koji traje sve do polovine januara, prepoznat je kao posebno kritičan za dobijanje na težini i narušavanje zdravlja zbog loših izbora u ishrani.

Kao odgovor na posledice prejedanja, mnogi posežu za ekstremnim metodama čišćenja organizma. Međutim, brza rešenja najčešće ne donose dugoročne rezultate i mogu biti kontraproduktivna za celokupni metabolizam, piše RTV.

„Treba izbegavati ekstremne detoksikacije poput isključivog pijenja sokova, već se jednostavno treba vratiti normalnim, zdravim navikama u ishrani“, savetuje Anita Alterov, nutricionistkinja i dijetetičarka.

Pravilan početak dana i raspored obroka

Anita naglašava važnost redovne hidratacije, podsećajući da jetra i bubrezi prirodno obavljaju proces detoksikacije organizma. Kao idealnu jutarnju rutinu izdvaja ispijanje jedne do dve čaše vode sobne temperature.

Dodaci poput limuna, meda, kurkume ili đumbira mogu biti korisni, ali ih treba prilagoditi svakom pojedincu. Pored unosa tečnosti, ključan je i pravilan raspored obroka tokom dana.

Kada je reč o doručku, preporučuju se opcije bogate proteinima, poput omleta sa povrćem ili ovsene kaše. Poslednji obrok u toku dana trebalo bi konzumirati tri sata pre spavanja, kako bi se organizmu ostavilo dovoljno vremena za varenje.

Individualni pristup kao osnova zdravlja

Svaki organizam je drugačiji, zbog čega su i preporuke o ishrani duboko individualne. Konsultacije sa stručnjacima obično traju oko sat vremena i obuhvataju detaljnu medicinsku anamnezu kako bi se napravio personalizovan plan ishrane.

Umesto osećaja krivice zbog prazničnog opuštanja, važno je razumeti da povratak u ravnotežu ne zahteva kažnjavanje tela. Pravilna ishrana nije strogo odricanje, već kontinuirano negovanje navika koje nam omogućavaju da praznike pamtimo po lepim trenucima, a ne po osećaju umora.

(RTV)