„Utva“ iz Pančeva proizvodiće delove za „rafale“

Pored proizvodnje u fabrici Utva avio-industrija, sporazum sa Francuskom obuhvata industrijsku saradnju i pristup naprednim softverima za inženjersko projektovanje, koji se mogu koristiti i izvan vazduhoplovne industrije.

Utva iz Pančeva proizvodiće delove topovskog sistema za borbene avione „rafal“, koji će se ugrađivati u letelice namenjene francuskom ratnom vazduhoplovstvu i kupcima širom sveta, izjavio je urednik portala Tango siks Petar Vojinović za RTS. Srbija je ugovorila nabavku 12 francuskih borbenih aviona, a njihov dolazak očekuje se od 2028. godine.

Pored proizvodnje u fabrici Utva avio-industrija, sporazum sa Francuskom obuhvata industrijsku saradnju i pristup naprednim softverima za inženjersko projektovanje, koji se mogu koristiti i izvan vazduhoplovne industrije.

Nove odbrambene sposobnosti Srbije

Urednik portala Tango siks objašnjava da nabavka ovih višenamenskih aviona, koji mogu da ponesu devet tona naoružanja, donosi domaćoj vojsci kapacitete koje do sada nije imala:

„Zaštita neba je jedna od sekundarnih uloga, ali vrlo konkretno u slučaju višenamenskih borbenih aviona njihova ofanzivna uloga je jako bitna u kontekstu pre svega odvraćanja.“

Srbija je izabrala tri dvoseda od ukupno 12 naručenih aviona, za koje se razmatra uloga komandnih letelica koje bi mogle da upravljaju drugim aparatima u vazduhu.

Nova generacija aviona i borba protiv dronova

Francuska planira da u 2027. godini za odbranu izdvoji rekordne 63,4 milijarde evra. Deo tih ulaganja usmeren je na razvoj novih verzija „rafala“ i većih bespilotnih borbenih letelica kojima bi se upravljalo direktno iz kokpita aviona.

„Jedan ‘rafal’ mogao bi da kontroliše jedan ili dva takva drona, koji bi prvi ulazili u neprijateljski vazdušni prostor, otkrivali protivvazduhoplovne sisteme i preuzimali rizik umesto aviona sa posadom.“

Iskustva iz proteklih meseci pokazala su višenamenske sposobnosti ovih letelica i u borbi protiv jeftinih pretnji. Umesto skupih raketa koje koštaju stotine hiljada evra, francusko vazduhoplovstvo primenjuje nove taktike neutralisanja iranskih dronova upotrebom avionskih topova.

(RTS)