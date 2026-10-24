Dolovke čuvaju tradiciju: Od veza do štrudle s makom

Naš cilj je da sve ono što smo naslTradicija nije nešto što stoji u muzejima, ona živi kroz nas, kroz svaki bod na platnu i svaku štrudlu koju zamesimo sa ljubavlju, ponosno ističu „Dolovke”.

Članice Udruženja žena „Dolovke” nastavljaju da neguju i promovišu kulturno nasleđe svog sela i dok su u Dolovu pokrenule radionice veza za najmlađe, predstavljajući im veštine koje su nekada prenošene s generacije na generaciju, svoje umeće i deo tradicije južnog Banata predstavile su i posetiocima manifestacije na manifstaciji pod Avalom.

Prva od šest planiranih radionica pod nazivom „Azbuka veza” uspešno je održana u prostorijama udruženja, a cilj ovog projekta je zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini.

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama AP Vojvodine za 2026. godinu.

Prema rečima članice „Dolovki“ i autorke projekta Mire Jovanović u radionici su učestvovali srednjoškolci i učenici dolovačke Osnovne škole „Aksentije Maksimović“, koji su se za ovaj zanat opredelili u okviru slobodne nastavne aktivnosti domaćinstvo.

– Upoznali smo ih s priborom za vez, naučili čemu služi i kako se koristi đerđef, a zatim su napravili i prve bodove na platnu. Za mnoge od njih ovo je bio prvi susret s veštinom koja je nekada bila sastavni deo svakodnevnog života u domaćinstvima. Nadamo se da će naredne radionice privući još više mladih i da će se kroz praktičan rad zainteresovati za očuvanje tradicionalnih ručnih radova – navodi Mira Jovanović.

Svi radovi nastali tokom radionica biće sačuvani u prostorijama udruženja do završetka projektnog ciklusa, kada je planirana velika izložba, a posetioci će tada imati priliku da vide rezultate rada polaznika i njihov prvi korak u savladavanju starog zanata.

Da tradicija nije samo ono što se čuva u vezu i rukotvorinama, već i u ukusima koji se pamte, „Dolovke” su pokazale i učešćem na gastronomskoj manifestaciji „Rakija i pivo pod Avalom”.

Predvođene predsednicom Katicom Smiljković na platou ispred Avalskog tornja predstavile su jedan od najprepoznatljivijih specijaliteta svog kraja – dolovačku štrudlu s makom.

Pripremljena po starinskom receptu, kakav se u porodicama prenosio s baka na unuke, ova poslastica ponela je sa sobom mirise i ukuse Banata.

– Bogato nadevena makom i napravljena s posebnom pažnjom, dolovačka štrudla bila je prilika da se posetioci upoznaju s našim brendiranim proizvodima, odnosno gastronomskim nasleđem južnog Banata i tradicijom koja se u Dolovu brižljivo neguje – navela je Katica Smiljković.

Članice dolovačkog udruženja predstavile su i deo kulturnog blaga svog mesta kroz ručne radove, povezujući tako dve važne oblasti narodnog stvaralaštva – umeće izrade rukotvorina i pripremu tradicionalnih jela.

(Pančevac/J. Filipović)

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