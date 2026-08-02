Tajna stara pola veka: Dolovke mese najbolju štrudlu s makom

Udruženje žena „Dolovke“ iz Dolova naredne godine proslaviće impresivnih pola veka postojanja. Kroz čitavu godinu ove vredne žene realizuju niz aktivnosti, ali njihov apsolutni zaštitni znak jeste tradicionalna štrudla sa makom – vojvođanski brend za koji su dobile i zvanični sertifikat, prenosi RTV Pančevo.

Kako same ističu, tajna ove posebne poslastice ne leži u skrivenim receptima, već u zajedništvu i ogromnoj ljubavi koju grupno uttkivaju u svaku tepsiju.

„To je naš brend, to je naš zaštitni znak našeg udruženja, tako da rado našu štrudlu mesimo, rado je nudimo, rado je prodajemo. I zadovoljstvo je naše kad neko kupi i dođe po drugi put ili pojede u toku šetnje i vrati se i kaže ovo je nešto fenomenalno, ovo je nešto prelepo“, sa ponosom ističu iz udruženja.

Ručni rad i tradicija koju mašina ne može da zameni

Iako živimo u dobu moderne tehnologije, „Dolovke“ ne odustaju od tradicije. Sve se i dalje mesi isključivo ručno. Pokušaji da se proces ubrza modernim aparatima pokazali su da mašina jednostavno ne može da zameni ljudski dodir i energiju.

„Nama je puno srce, mi to godinama radimo. Nije to kolač da samo mi radimo, radi svaka domaćica, mi naš recept nikad ne krijemo, ali valjda još sad radimo u udruženju, grupno. Verovatno je utkana mnoga ljubav, velika ljubav u taj kolač. Probala sam da mesim sa nekim mikserom koji je za testo, ali verujte mi, što sam stavila tamo sastojke, to stavim i rukom kada mesim, i mnogo je velika razlika u testu.“

Proverene sirovine kao garant kvaliteta

Pored truda, ključna stavka za vrhunski kvalitet jeste i stopostotno proveren mak. Udruženje već godinama sarađuje sa pouzdanim lokalnim proizvođačem iz Padine, od kojeg nabavljaju velike količine ove sirovine, naročito pred manifestacije.

„Mak uzimamo od jednog čoveka godinama iz Padine… Sprema za nas, treba nam za Štrudlijadu, negde oko 150 kg mi uzmemo od njega i u toku godine kad god nam treba mi se njemu obratimo. Nikad nismo naišle na gorak mak, jer to je jedna stvar koja je jako dobra – da se ne plašite kad negde odete da vam čovek vrati i kaže ‘šta ste mi prodali’. Idemo na neku sigurnost.“

Podrška Grada za prenošenje zanata na mlađe generacije

Uspeh ove lepe priče rezultat je timskog rada i odricanja svih članica, kako nekadašnjih, tako i sadašnjih, koje uspešno balansiraju između porodičnih obaveza i rada u udruženju.

„Ne bi postojalo udruženje da nema nas svih. Nisam ja tu jedina zaslužna za to, zaslužne su i prethodne predstavnice koje su to vodile, ja sam samo nastavila, a i naše ženice ostave sve kući, pa dođu to da odrade.“

Da bi se stari recepti uspešno prenosili na mlađe generacije, koje pokazuju sve veće interesovanje za mešenje štrudle, pobrinula se i lokalna samouprava. Zahvaljujući Gradskoj upravi, prostorije udruženja opremljene su novim šporetom, frižiderom i klima-uređajima, što članicama omogućava nesmetan rad čak i tokom najvrelijih letnjih dana.

(RTV Pančevo)