„Dolovke” učile decu farbanju uskršnjih jaja

U okviru projekta „Ono naše što nekad bejaša”, održana je peta radionica posvećena očuvanju narodnih običaja i radosti predstojećeg Vaskrsa.

DOLOVO – Udruženje žena „Dolovke” organizovalo je u svojim prostorijama petu po redu radionicu sa decom, ovoga puta inspirisanu najradosnijim hrišćanskim prazniko, prenosi RTV Pančevo.

Mališani su učili tradicionalne tehnike farbanja i ukrašavanja vaskršnjih jaja, čuvajući tako nasleđe od zaborava.

Radionica je deo šireg projekta pod nazivom „Ono naše što nekad bejaša”, koji je podržao pokrajinski Zavod za ravnopravnost polova. Prema rečima Mire Jovanović, autora projekta, cilj je da se kroz praktičan rad deci približe običaji koji su se decenijama negovali u našim domovima.

Predsednica udruženja, Katica Smiljković, istakla je da su ovakvi susreti dragoceni jer deca, pored učenja tehnika ukrašavanja, kroz zajednički rad uče o zajedništvu i tradiciji.

Tokom radionice vladala je kreativna atmosfera – deca su razmenjivala ideje, isprobavala različite načine šaranja jaja i, što je najvažnije, osetila radost prazničnog darivanja. Ova aktivnost još jednom je potvrdila značaj udruženja žena u edukaciji mlađih generacija i očuvanju identiteta lokalne zajednice.

