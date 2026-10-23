Cene goriva u narednih nedelju dana

Dan oslobođenja Novog Sada: Položeni venci na Spomen - groblju
14:30
23.10.2026
Cena evrodizela ostaje 236 dinara, a benzina 207 dinara u narednih sedam dana.
U narednih sedam dana evrodizel će koštati 236 dinara, a benzin 207 dinara.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Vlada Srbije u tehničkom je na još nedelju dana, do 1. novembra, produžila smanjenje akciza za 25 odsto na naftne derivate. Prethodno smanjenje ističe u nedelju, potvrđeno RTS-u u Ministarstvu finansija.
(RTS)
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