Nije svaki kupus dobar za zimnicu: 4 načina kako da proverite kvalitet

Kupus za zimnicu birate na pijaci? Četiri znaka na glavici otkrivaju da li će listovi ostati čvrsti. Proverite ih pre nego što platite.

Kupus za zimnicu kupujete jednom godišnje, obično u oktobru, i to po 20 ili 30 kila odjednom. Ako tada pogrešite, cela zima prolazi uz mekane, mlitave listove koji se raspadaju čim ih uzmete za sarmu.

Prodavac će vam reći da je sav kupus na tezgi „isti, iz iste njive“. Nije. Glavice koje izgledaju gotovo isto mogu da se ponašaju potpuno drugačije u buretu, a razliku otkrivaju 4 znaka koja možete da proverite za pola minuta, golim rukama.

Stisnite glavicu pre nego što je stavite u kesu

Uhvatite glavicu sa obe ruke i pritisnite je palčevima. Dobar kupus za kiseljenje je tvrd kao lopta za rukomet i ne popušta pod prstima. Ako osetite da se ugiba ili da negde „šušti“ prazno, vratite ga na tezgu.

Mekana, rastresita glavica obično ima manje zbijene listove. U buretu se takav kupus brže omekša, a rezanci za podvarak ispadnu kao kuvani, piše Krstarica.

Kupus za zimnicu mora da bude težak za svoju veličinu

Uzmite dve glavice slične veličine, po jednu u svaku ruku. Ona koja je primetno teža skoro uvek ima gušće složene listove i više soka. Ta razlika se oseti odmah, čak i kad obe izgledaju kao blizanci.

Lagana glavica od 2 kilograma, koja deluje kao da je pola vazduha, često krije šupljine između listova. Za salatu možda prođe, za bure baš i ne.

Zbijeni listovi znače manje vazduha u buretu

Najveća greška nije loša sorta, nego žurba na pijaci. Pogledajte presek ako prodavac ima rasečenu glavicu, ili bar osnovu kod korena. Listovi treba da leže gusto, jedan uz drugi, bez razmaka i bez rupa.

Gusto složeni listovi sporije gube čvrstinu dok kupus stoji u rasolu. Svi znamo kako izgleda kad u martu izvadite glavicu i listovi se cepaju na pola. Kod rastresitog kupusa to se dešava mnogo češće.

Spoljni listovi otkrivaju koliko je kupus stajao

Par uvelih spoljnih listova je normalna stvar, ti listovi štite glavicu i ionako ih skidate. Problem počinje kad vidite tamne mrlje, sluzave ivice ili miris trulog kod korena.

Izbegavajte i glavice sa dubokim zasecima ili rupama od štetočina. Tu prvo krene kvarenje, a jedna loša glavica može da pokvari rasol. Svež kupus ima svetle, sjajne listove koji krckaju kad ih savijete.

Pre nego što kupite 30 kila kupusa za kiseljenje

Kratko i praktično: pitajte prodavca kad je kupus brao i uzmite jednu glavicu na probu, ako stignete. Zimnica od kupusa najbolje uspe kad glavice stignu u bure što pre posle berbe, a ne posle nedelju dana na tezgi.

Iskreno, ova 4 znaka nisu garancija. Na krajnji rezultat utiču i sorta kupusa, svežina, količina soli i temperatura prostorije u kojoj bure stoji.

Hladna ostava ili podrum daju drugačiji kupus od toplog hodnika u stanu. Ipak, dobra glavica je prvi korak koji je potpuno u vašim rukama, i jedini koji rešavate na licu mesta, za pola minuta na pijaci.

(Krstarica)