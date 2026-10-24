Rukomet, Dinamo i đaci: Mnogo osmeha i dobre energije

Učenici Osnovne škole „Vasa Živković” u Pančevu imali su priliku da prisustvuju zanimljivoj i dinamičnoj prezentaciji koju je organizovao Rukometni klub „Dinamo”.

Ovaj sportski događaj imao je za cilj da najmlađima približi rukometnu igru i podstakne ih na zdrav i aktivan način života kroz bavljenje sportom.

Kroz druženje, igru i različite zanimljive vežbe sa loptom, pančevački osnovci su se oprobali u osnovnim rukometnim tehnikama. Tom prilikom đaci su pokazali zavidnu spretnost, brzinu i timski duh, a ceo sportski dan protekao je u znaku dobre energije i sportskog ponašanja.

„Bilo je mnogo osmeha, dobre energije i novih sportskih iskustava! Zahvaljujemo se Rukometnom klubu „Dinamo“ što su našim učenicima približili ovaj divan sport i podstakli ih da uživaju u kretanju, igri i druženju”, saopštili su iz Osnovne škole „Vasa Živković”.

Uprava škole ističe da su ovakve aktivnosti izuzetno važne za pravilan razvoj dece, jer razvijaju disciplinu i zdrave navike kroz igru, zbog čega će i u budućnosti nastaviti saradnju sa uspešnim lokalnim klubovima.

(Pančevac/S.L)