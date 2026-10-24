Mošti Svete Marije Magdaline stižu u Vršac, evo i kada

Mošti Svete Marije Magdaline Mironosice, iz svetog grčkog manastira Pantokrator, stižu u Srbiju, a verni narod imaće priliku da im se pokloni u Vršcu. Svečani doček ove velike hrišćanske svetinje biće organizovan u petak, 6. novembra sa početkom u 17 časova.

Domaćin ovog istorijskog i duhovnog događaja biće Saborni eparhijski hram Rumunske pravoslavne crkve u Vršcu. Pored moštiju Svete Marije Magdaline, u samom hramu će za vernike biti izložene i mošti Svetog Nektarija Eginskog Čudotvorca, čime će ovaj događaj dobiti još uzvišeniji smisao za sve pravoslavne poklonike.

Vrata Sabornog hrama biće otvorena neprekidno, 24 časa dnevno, počevši od samog svečanog dočeka pa sve do ponedeljka, 9. novembra do 18 časova, kako bi svi zainteresovani građani i hodočasnici imali priliku da celivaju svetinje.

Centralni deo duhovnih svečanosti obeležiće se na sam dan ispraćaja moštiju. Svečana arhijerejska liturgija zakazana je za ponedeljak, 9. novembar, sa početkom u 9 časova pre podne.

Organizatorke i crkveni oci uputili su otvoren i srdačan poziv svim vernicima iz južnobanatskog okruga, ali i iz cele Srbije, rečima dobrodošlice koje prate najavu ovog značajnog događaja za pravoslavni svet.

„Mošti svete Marije Magdaline Mironosice stižu u Srbiju. Svečani doček moštiju 6. novembra u 17 časova. Saborni eparhijski hram Rumunske pravoslavne crkve u Vršcu. Dobro došli!”, navodi se u zvaničnom pozivu.

(Pančevac/S.L)