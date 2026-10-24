Policija u Pančevu otkrila 354 saobraćajna prekršaja

Pripadnici Odeljenja saobraćajne policije u Pančevu sproveli su međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja u saradnji sa Evropskom mrežom saobraćajne policije. Tokom akcije, koja je trajala od 5. do 11. oktobra, policijski službenici otkrili su ukupno 354 prekršaja usmerena na ugrožavanje bezbednosti na putevima.

Fokus pojačane kontrole bio je na nepropisnom korišćenju telefona, nekorišćenju sigurnosnog pojasa i nepropisnom prevozu dece. Najveći broj kazni ispisan je zbog nevezivanja pojasa – ukupno 209 prekršaja, dok je zbog telefona kažnjeno 102 vozača i 31 pešak, uz 12 sankcionisanih slučajeva nepropisnog prevoza najmlađih.

Nadležni upozoravaju da predstojeći period slava i pogoršanje vremenskih prilika donose dodatne rizike na putevima, zbog čega će kontrole biti još intenzivnije.

„Apelovala bih na sve da poštuju saobraćajne propise zbog sebe i kako bi sebe zaštitili, a potom i ostale učesnike u saobraćaju. S obzirom da u narednom periodu dolazi period slava i slavlja, apelovala bih na sve vozače da ako konzumiraju alkohol, ne sedaju za volan. U tim danima biće pojačana kontrola, biće pokrivene sve deonice, a aktivnosti će biti usmerene i na prekršaje upravljanja vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci”, izjavila je Aleksandra Miljković, komandir Saobraćajne policijske ispostave Pančevo.

Iz policije takođe podsećaju vozače da blagovremeno pripreme svoja vozila za zimske uslove vožnje, a pešake i bicikliste da striktno poštuju svetlosnu signalizaciju jer spadaju u najugroženije kategorije.

(Pančevac)