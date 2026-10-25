Vršac: Jesenje Atinske igre okupile oko 150 takmičara iz Srbije i Rumunije

U Vršcu su uspešno održane 12. Jesenje Atinske igre, sportska manifestacija koja je okupila oko 150 takmičara iz više atletskih klubova iz Srbije i Rumunije. Takmičenje je proteklo u znaku sportskog duha, druženja, nadmetanja i promocije atletike među mladima.

Na ovogodišnjim Igrama učestvovali su takmičari iz klubova AK Tamiš Pančevo, AK Panonija Pančevo, AK Smederevo, AK Soko Vrdnik, AK AS 023 Zrenjanin, AK Surčin, AK Munje 012, kao i predstavnici kluba CS Deta iz Rumunije i Kajak kluba Karpati. Domaćin manifestacije bio je Atletski klub Atina iz Vršca, koji je nastupio sa čak 28 takmičara.

Veliki broj učesnika još jednom je potvrdio značaj ovakvih sportskih okupljanja, koja mladim sportistima pružaju priliku da pokažu svoje sposobnosti, steknu nova iskustva, upoznaju vršnjake iz drugih sredina i razvijaju ljubav prema sportu.

Zahvalnost svima koji su podržali organizaciju

Iz Atletskog kluba Atina uputili su posebnu zahvalnost Srpskom atletskom savezu, Zboru atletskih sudija iz Sremske Mitrovice, kao i Marku Rašiću, gradskom većniku za sport Grada Vršca, na podršci i doprinosu organizaciji ove sportske manifestacije.

Organizacija takmičenja koje okuplja veliki broj mladih sportista zahteva posvećenost, dobru koordinaciju i podršku sportskih institucija i lokalne zajednice. Upravo saradnja klubova, sudija, saveza i grada omogućava da ovakvi događaji nastave da se razvijaju i privlače sve veći broj učesnika.

Sledeći izazov – Zimske Atinske igre u Beogradu

Nakon uspešno završenih Jesenjih Atinskih igara, članove Atletskog kluba Atina očekuje novi organizacioni izazov. U klubu već polako počinju pripreme za Zimske Atinske igre u atletskoj dvorani u Beogradu.

Očekuje se da i naredno takmičenje bude prilika za nova sportska iskustva, druženje i promociju atletike, uz nastavak rada na razvoju mladih sportista.

Dvanaeste Jesenje Atinske igre još jednom su pokazale da Vršac ima važno mesto na sportskoj mapi i da entuzijazam atletskih klubova, uz podršku sportskih organizacija i lokalne zajednice, doprinosi popularizaciji sporta i zdravih životnih navika među mladima.

(Vršac online)