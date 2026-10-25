RIK: Bilo i incidentnih situacija na glasačkim mestima

Predsednik Republičke izborne komisije (RIK) Vladimir Dimitrijević izjavio je danas da glasanja na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji na velikom broju biračkih mesta protiče u najboljem redu, ali je naveo da je bilo i incidentnih situacija.

„Tamo gde su postojale određene incidentne situacije i razmirice, a koje nisu mogle da se reše na samom biračkom mestu, bili su zaduženi da reaguju organi reda“, kazao je Dimitrijević na konferenciji za novinare na kojoj su izneti poda izlaznosti birača do 12 časova.

Precizirao je da je incidenta bilo na biračkom mestu 25 u Doljevcu, zbog čega je bilo prekinuto glasanje, o čemu je obaveštena policija koja je uzela izjave od učesnika u incidentu, pa je glasanje nastavljeno.

Dimitrijević je precizirao da je u jedna osoba pokušala da glasa sa više ličnih karata, što je nedozvoljeno, pa su nastale razmirice između članova biračkog odbra.

Dodao je da je na pojedinim biračkim mestima blo razmirica između članova biračkih odbora u verzi sa obezbeđivanjem tajnosti glasanja birača.

Pojedini članovi biračkih odnora, protivno uputstvima RIK-a, vezuju ili sklanjaju zavese na paravanima, odnosno kabinama“, kazao je Dimitrijević.

On je zato apelovao na biračke odbore da obezbede da zavesa bude navučena dok birač popunjava glasčki listić, jer u suprotnom slučaju može da se vidi za koga birač glasa i tako tajnost glasanja može da bude narušena.

„Niko ne sme da prilazi kabini, pomera ili otvara zavesu dok birač glasa, što je propisano Zakonom o izboru narodnih poslanika. Glasaje je tajno i lično i birački odbor je dužan da se stara o tajnosti glasanja tokom čitavog procesa glasanja“, kazao je Dimitrijević.

Prema njegovim rečima, Uputstvom o jedinstvenim standardima RIK-a propisana je da kabina ima zavesu od neprovidnog platna.

Dimitrijević je naveo da je na pojedinim biračkim mestima projavljeno i uništavanje UV lampi za proveravanje prsta birača, odnosto toga da li je birač već glasao.

„Evidentirano je i prosipanje sprejeva od strane članova biračkih odbora. Ovakve radnje su apsolutno nedozvoljene i kažnjive su po Zakoniku o krivičnom postupku“, rekao je on i dodao je da će se svi počinioci evidentirati, kao bi kasnije bili zakonski procesuirani.

(Beta)

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