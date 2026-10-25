Zatvorena većina biračkih mesta u Srbiji

Većina biračkih mesta u Srbiji zatvorena je večeras u 20 časova, nakon što su građani jutros od 7 časova glasali na vanrednim parlamentarnim izborima.

Biračka mesta na kojima se još uvek nalaze građani, neće biti zatvorena i oni će moći da iskoriste svoje biračko pravo.

Rad biračkih mesta moraće da bude produžen i na mestima na kojima je kasnio početak izbora, ili je tokom dana došlo do dužih prekida glasanja.

Zatvaranjem biračkih mesta u 20 časova, završena je i izborna tišina.

Prema podacima Republičke izborne komisije (RIK), do 18 časova glasalo je 64,89 odsto birača.

(Pančevac)