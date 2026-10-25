Obraćanje iz sedišta “Studentske liste”: Pobedili smo na parlamentarnim izborima, ali to je tek početak

Nakon obraćanja Aleksandara Vučića u kojem je saopštio da je lista čiji je nosilac izgubila vanredne parlamentarne izbore, obratili su se iz štaba Studentske liste.

Okupljenim novinarima se obratio prof. dr Radomir Saičić.

– Na osnovu preliminarnih rezultata pobedila je “Studentska lista” – objavio je profesor.

Prema njegovim rečima, od sutra se kreće sa poslom. Kako je kazao, povela je bitku mladost, a mnogi su je podržali i uspelo se u nameri da se promeni vlast u Srbiji.

– Pobedili smo na parlamentarnim izborima, ali to je tek početak dugog puta – poručio je Saičić.

On je podsetio na sve što je postavljeno na listu ciljeva, podsetio je na program liste i najavio velike promene u radu institucija u Srbiji.

Dr Saićić je napomenuo da je “Studentska lista” pobedila na gotovo svim biračkim mestima.

(Objektiv)