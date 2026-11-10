Južni Banat na sajmu etno hrane i pića
Proizvođači hrane i pića iz Južnog Banata predstaviće svoju autentičnu ponudu na jubilarnom, 20. sajmu „Etno hrana i piće 2026”, koji se održava od 12. do 15. novembra na Beogradskom sajmu. Nastup lokalnih izlagača organizuju Regionalna privredna komora Južnobanatskog upravnog okruga i Regionalna razvojna agencija Južni Banat, koje su obezbedile zajednički izložbeni prostor u Hali 2, na nivou B.
Sajam se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i Republike Srbije i u saradnji sa Privrednom komorom Srbije. Cilj zajedničkog nastupa je promocija tradicionalnih proizvoda, očuvanje gastronomskog nasleđa i povezivanje lokalnih udruženja i gazdinstava sa novim kupcima.
Na zajedničkom štandu Južnog Banata posetiocima će se predstaviti deset izlagača sa bogatim asortimanom:
Vinarija „Jelisaveta” iz Starčeva
Zanatska radnja „Jovovača” iz Kačareva (domaće voćne rakije)
Udruženje žena „Dolovke” iz Dolova (štrudle i domaća peciva)
Poljoprivredno gazdinstvo „Grina” iz Starčeva (mikrobilje, klice i zdravi sokovi)
Poljoprivredno gazdinstvo Dušan Đurica iz Kovačice (med i pčelinji proizvodi)
Poljoprivredno gazdinstvo Dejan Đukić iz Crepaje (džem i sok od bundeve)
„Etno kutak” iz Kačareva
„Experta piramida” iz Sefkerina (proizvodnja keksa i peciva)
Poljoprivredno gazdinstvo Jarkovački iz Dolova (domaća zimnica)
Udruženje žena „Pančevke Gornji grad” iz Pančeva
Ova manifestacija predstavlja idealnu priliku da mali proizvođači iz južnobanatskih opština predstave kvalitet svojih rukotvorina i domaćih specijaliteta široj javnosti i potencijalnim poslovnim partnerima.
(Pančevac)