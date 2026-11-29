U Pančevu se redovno organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi u saradnji Crvenog krsta Pančevo i Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine, a iz ove humanitarne organizacije ističu da su sugrađani i tokom ove godine pokazali visok stepen solidarnosti i odziva.

Akcije prikupljanja dragocene tečnosti održavaju se u prostorijama Crvenog krsta Pančevo (Ulica Žarka Zrenjanina 15) svakog ponedeljka i srede u prepodnevnom terminu, od 9 do 12 časova, dok se poslednje srede u mesecu akcija organizuje po podne, od 13 do 17 časova.

Veliki odziv sugrađana i edukacija mladih

Milica Todorović iz Crvenog krsta Pančevo navodi da su Pančevci tokom čitave godine redovno učestvovali u akcijama i time pomogli lečenju brojnih pacijenata.

„Mi sada polako svodimo račune i približavamo se kraju godine, i možemo reći da su građani i građanke bili izrazito humani i uključivali se u akcije dobrovoljnog davanja krvi. Nadam se da ćemo do kraja godine moći da potvrdimo da smo kao građani pokazali humanost i zajedno sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine i Crvenim krstom Pančevo omogućili pacijentima da se leče“, istakla je Todorovićeva za TV Pančevo.

Pored redovnih akcija, Crveni krst nastavlja i sa edukacijom mladih kako bi se povećao broj novih davalaca. Tim povodom najavljen je i motivacioni susret sa učenicima Ekonomsko-trgovinske škole „Paja Marganović“, na kojem će srednjoškolci saznati kako da se pripreme i postanu dobrovoljni davaoci krvi.

Iz Crvenog krsta podsećaju da su rezerve krvi stalno potrebne zdravstvenom sistemu i pozivaju sve zdrave sugrađane da se odazovu pozivu.

„Krvi nikada nije dovoljno. Iako često nedostaju pojedine krvne grupe, dobrovoljni davaoci krvi nikada ne oklevaju, već pokazuju humanost, dolaze i daju krv kako bi pomogli onima kojima ona život znači“, poručila je Milica Todorović.

(Pančevac/RTV Pančevo)