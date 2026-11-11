Novi uslovi za penziju: Šta čeka žene od 1. januara

Beograd – U Srbiji od 1. januara 2027. godine stupaju na snagu novi uslovi za odlazak u starosnu penziju, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Kako se navodi, zaposleni koji žele da se penzionišu po propisima koji važe za 2026. godinu moraju da raskinu radni odnos najkasnije do 30. decembra.

Glavne izmene odnose se na žene, koje će od naredne godine u starosnu penziju moći da odu sa navršene 64 godine i dva meseca života, uz uslov od najmanje 15 godina staža osiguranja. Za muškarce pravila ostaju nepromenjena, pa je njihov uslov i dalje 65 godina života i minimum 15 godina staža.

Iz Fonda PIO podsećaju da se starosna granica za žene pomera za po dva meseca svake godine sve do 2032. godine, kada će se uslovi izjednačiti sa muškarcima. Jedinstveni uslov za oba pola, bez obzira na godine života, ostaje 45 godina staža osiguranja.

„Zahtev bi trebalo da podnesu najkasnije do 31. decembra, a to mogu da učine na šalterima Fonda PIO, zatim preko elektronskog servisa e-Šalter na sajtu Fonda ili preporučeno poštom“, ističu iz PIO fonda i upozoravaju da podnošenje zahteva od 1. januara 2027. automatski podrazumeva primenu novih, pooštrenih uslova.

(Pančevac)