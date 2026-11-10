OJT Pančevo: Optužnica protiv trojice muškaraca zbog više od 6 kg droge

Pančevo – Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je Osnovnom sudu u Pančevu optužnicu protiv M. R. (2006) i N. S. (1988) iz Pančeva, kao i D. S. (1988) iz Kačareva. Oni se terete zbog postojanja opravdane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, navodi se u saopštenju.

Optuženom M. R. se stavlja na teret da je 24. septembra 2024. godine, u šumi između dve pruge u Pančevu, neovlašćeno držao opojnu drogu marihuanu. Ukupna neto masa pronađene materije, koja je bila upakovana u vakuum kesu, iznosila je 4.606,00 grama.

Istog dana, u blizini stare Pilotske škole kod limenih garaža u Pančevu, okrivljeni N. S. i D. S. su neovlašćeno držali opojnu drogu amfetamin. Supstanca ukupne neto mase 1.975,17 grama bila je spakovana u streč foliju, koja se nalazila unutar bele PVC kese, a sve zajedno u crnoj PVC kesi.

Iz tužilaštva ukazuju da je za ovaj oblik krivičnog dela iz člana 246a stav 2 Krivičnog zakonika zaprećena kazna zatvora u trajanju od tri do deset godina. Kako ističu, ovako visoka zakonska kazna „predstavlja nedvosmislenu poruku o strogosti kaznene politike i ozbiljnosti ovakvih krivičnih dela”.

(OJT Pančevo)