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NIS: Zaliha goriva ima dovoljno

22:31

10.11.2026

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Foto: NIS

PANČEVO -Havarija na Jadranskom naftovodu  koja se dogodila  6. novembra prekinula je dotok sirove nafte u Rafineriju Pančevo. NIS tvrdi da  zaliha ima dovoljno i da snabdevanje tržišta svim vrstama  naftnih derivata  nije ugroženo.

Zbog havarije  koja se dogodila na delu Jadranskog naftovoda  između  Siska i Slavonskog Broda  od petka  obustavljen je dotok sirove nafte  u  Rafineriju Pančevo. U JANAF-u kažu da je do oštećenja  došlo prilikom radova na revitalizaciji naftovoda  i tom prilikom iscurelo je oko 500.000 litara nafte. U toku su radovi  na sanaciji oštećenja i za sada nema zvaničnih informacija kada bi transport mogao biti nastavljen.

„U kompaniji NIS kažu da su u stalnoj komunikaciji sa nadležnima u JANAF-u  i da prate situaciju u vezi sa prekidom transporta sirove nafte. Takođe ističu da NIS  trenutno raspolaže sa dovoljnim zalihama goriva  i da je tržište uredno snabdeveno svim vrstama derivate.

U saopštenju NIS-a  navodi se da su preduzete  sve potrebne aktivnosti  kako bi se očuvalo uredno snabdevanje tržišta i nastavlja se prerada prema utvrđenoj dinamici.

Nezvanično saznajemo da zaliha sirove nafte ima sasvim dovoljno za nesmetan rad u narednih mesec dana  i da neće biti problema do startovanja JANAF-a koje se prema nekim procenama očekuje za 5 do 10 dana.

Oko 80 odsto nafte koja se prerađuje u Srbiji potiče iz uvoza .Janaf je glavni pravac snabdevanja dok su mogućnosti dopremanja većih količina,alternativnim putem   odnosno Dunavom  trenutno ograničene zbog niskog vodostaja.

(RTV)

Tagovi

Janaf NIS Rafinerija

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