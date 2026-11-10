NIS: Zaliha goriva ima dovoljno

PANČEVO -Havarija na Jadranskom naftovodu koja se dogodila 6. novembra prekinula je dotok sirove nafte u Rafineriju Pančevo. NIS tvrdi da zaliha ima dovoljno i da snabdevanje tržišta svim vrstama naftnih derivata nije ugroženo.

Zbog havarije koja se dogodila na delu Jadranskog naftovoda između Siska i Slavonskog Broda od petka obustavljen je dotok sirove nafte u Rafineriju Pančevo. U JANAF-u kažu da je do oštećenja došlo prilikom radova na revitalizaciji naftovoda i tom prilikom iscurelo je oko 500.000 litara nafte. U toku su radovi na sanaciji oštećenja i za sada nema zvaničnih informacija kada bi transport mogao biti nastavljen.

„U kompaniji NIS kažu da su u stalnoj komunikaciji sa nadležnima u JANAF-u i da prate situaciju u vezi sa prekidom transporta sirove nafte. Takođe ističu da NIS trenutno raspolaže sa dovoljnim zalihama goriva i da je tržište uredno snabdeveno svim vrstama derivate.

U saopštenju NIS-a navodi se da su preduzete sve potrebne aktivnosti kako bi se očuvalo uredno snabdevanje tržišta i nastavlja se prerada prema utvrđenoj dinamici.

Nezvanično saznajemo da zaliha sirove nafte ima sasvim dovoljno za nesmetan rad u narednih mesec dana i da neće biti problema do startovanja JANAF-a koje se prema nekim procenama očekuje za 5 do 10 dana.

Oko 80 odsto nafte koja se prerađuje u Srbiji potiče iz uvoza .Janaf je glavni pravac snabdevanja dok su mogućnosti dopremanja većih količina,alternativnim putem odnosno Dunavom trenutno ograničene zbog niskog vodostaja.

(RTV)