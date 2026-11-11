Pošta Srbije: Isplata penzija na državni praznik

U Srbiji će danas, na državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, dežurati 66 pošta u kojima će građanima biti na raspolaganju dovoljno gotovine za isplatu penzija, rečeno je Tanjugu u Pošti Srbije.

Gotovina će, kako je navedeno, biti dostupna i na bankomatima.

U Pošti Srbije su tako odgovorili povodom nezvaničnih informacija koje su se pojavile u javnosti da na šalterima pošta nije bilo dovoljno novca za isplatu penzija.

„Pošta Srbije sredstva za isplatu penzija dobija od Banke Poštanska štedionica i isplatu na svojim šalterima obavlja u skladu sa sredstvima koja joj banka obezbedi. Pošta ne dobija novac za ovu namenu direktno od NBS niti od PIO fonda. Sutra će dežurati 66 pošta, u kojima će građanima biti na raspolaganju dovoljno gotovine za isplatu penzija“, rekli su juče u Pošti Srbije.

Za dodatne informacije o dinamici obezbeđivanja sredstava, kako navode, građani se mogu obratiti Banci Poštanska štedionica, kojoj Fond PIO uplaćuje novac.

U Srbiji će danas raditi 66 dežurnih pošti širom zemlje, u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i drugim većim gradovima, kao i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Pošte na graničnim prelazima Čukarka, Sremska Rača, Batrovci i Horgoš, kao i na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće bez prekida, dok će pošta na graničnom prelazu Gradina dežurati od sedam do 18.30 časova.

U Beogradu će Glavna pošta u Takovskoj 2 raditi uobičajeno, od osam do 21.30, a dežuraće i pošta na aerodromu Nikola Tesla, od osam do 14 časova.

Otvorene će biti i pošte u tržnim centrima, objektima Univereksport i druge dežurne pošte.

Van prestonice radiće pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, objekti Univereksport u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, objekti Roda u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Šapcu, kao i pošta na Zlatiboru i druge dežurne pošte u gradovima širom Srbije.

Kompletna lista dežurnih pošta sa radnim vremenima dostupna je na internet stranici Pošte Srbije.

(Pančevac/Tanjug)