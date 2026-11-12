Zimnica lepo ide, sve se prodaje

Prodavačice na tezgama na pančevačkoj Zelenoj pijaci otkrivaju da zimnicu spremaju isključivo po starim receptima, putem prirodne fermentacije i bez veštačkih aditiva, što kupci i te kako prepoznaju.

Pored kupusa, na pijaci se uveliko traže i domaće salate, paprike i slatka zimnica, dok za one koji sami kisele kupus dobra vest ostaje to što svežeg povrća i dalje ima u izobilju.

„Zimnica lepo ide, kupuju i sveže povrće od kojeg prave, sve se prodaje – kupus, salate, paprika, sve što imamo ovde. Kad krenu slave, prvi kupus stigne i najviše vole njega da kupuju. Verovatno u stanovima nemaju gde da stavljaju velika burad, pa uzimaju velike glavice i ribanac. Kiseli kupus u glavicama je oko 250 dinara, dok je kilogram ribanca 300 dinara”, objašnjava Anđelina Jovanović iz Jabuke.

Slična iskustva deli i dugogodišnja prodavačica i domaćica iz Crepaje Žaklina Naumović, koja otkriva tajnu pripreme, ali i cene ostalih pijačnih specijaliteta.

„Imamo velika burad i kace gde se kupus naređa, rastopi se so u vodi, prelije se i za nekih mesec dana bude gotov. Ima svoju prirodnu fermentaciju i ništa više. Godinama smo ovde, imamo svoje stalne mušterije i odlično ga prodajemo. Pored kupusa, tu je i slatko, kao i paprika punjena kupusom koju najviše traže, zatim somborka i babura. Salate i turšije su 700 do 800 dinara, dok je očišćena paprika bez vode nešto skuplja, naročito ljuta u odnosu na slatku”, ističe Naumović.

(RTV Pančevo)