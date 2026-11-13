Brnabić i Jovanov posle konsultacija u Skupštini: Prava opozicije će biti smanjivana

Kandidat na listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ Milenko Jovanov izjavio je, posle konsultacija u Skupštini Srbije pred konstitutivnu sednicu, da se posle prvih razgovora može konstatovati da je, kako je naveo, revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije i da će prava opozicije biti smanjivana, prenosi RTS.

„Završili smo ovaj prvi krug razgovora u pripremi naredne sednice i ono što može da se konstatuje odmah na početku, to je da je ovaj revolucionarni zanos i revolucionarni teror došao i u Skupštinu Srbije. Već posle prvih razgovora možemo jasno da tvrdimo da će prava opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srbije biti smanjivana. Dokle, videćemo“, rekao je Jovanov posle konsultacija.

Odlazeća predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je dolaskom Studentske liste u parlament prekinuta dosadašnja demokratska praksa uvažavanja opozicije prilikom raspodele potpredsedničkih mesta i rukovođenja skupštinskim odborima, ocenjujući da je reč o „revolucionarnom teroru“ i ozbiljnom narušavanju parlamentarnih principa. Ana Branbić je posle konsultacija uoči konstitutivne sednice Skupštine, zakazane za 17. novembar, rekla novinarima da je predstavnicima opozicije saopšteno da će u ponedeljak saznati koliko će potpredsedničkih mesta dobiti, umesto da budu konsultovani o tome koliko ih žele, imajući u vidu broj glasova i osvojenih mandata. Prema njenim rečima, niko nije pitao ni predstavnike manjinskih poslaničkih grupa da li žele potpredsednička mesta i koliko, već im je samo najavljeno da će im naknadno biti saopštena odluka. „Vlast ne zanima razgovor sa opozicijom, ne zanima ih da pitaju i čuju opoziciju, apsolutno ih ne zanima da prate one parlamentarne i najbolje demokratske prakse koje su, ko god je bio na vlasti, uspostavljene i poštovane uvek u svakom sazivu ovog parlamenta“, ocenila je Ana Brnabić.

Naveo je da će se odustati od dobre prakse koja u Skupštini postoji od obnove višestranačja u Srbiji devedesetih godina i koju nije prekinula, kako je istakao, ni vlast Socijalističke partije Srbije, ni DOS-a, ni vlast Srpske napredne stranke.

„Ono što predstavlja potpuno neverovatnu situaciju, to je da se uvode nekakve dodatne kvalifikacije za narodne poslanike. Dakle, nije dovoljno to što te je narod birao i što te je narod izabrao da budeš narodni poslanik, nego će plenumska komisija ili već ne znamo ko, da proceni da li možeš ili ne možeš da budeš na čelu nekog skupštinskog odbora“, rekao je Jovanov.

Istakao je da je to izuzetno važno pitanje, jer je pozicija narodnog poslanika nešto što je regulisano Ustavom, Zakonom o Narodnoj skupštini Republike Srbije i Poslovnikom o radu.

„Svaki narodni poslanik je jednak, bilo da se radi o radniku, zemljoradniku, seljaku ili doktoru nauka. Potpuno je svejedno u očima zakona, Ustava i poslovnika da li je jedno ili drugo. Međutim, ovde se uvodi sada dodatna kvalifikacija, pa će neko da proceni ko može, a ko ne može da bude na čelu odbora. Mi nećemo pristati i nikada nećemo prihvatiti da nam plenumske komisije određuju da li je narodni poslanik dovoljno kvalifikovan za bilo šta. Ukoliko to bude praksa koja treba da se uspostavi, mi ćemo na tu praksu odgovoriti“, istakao je Jovanov.

Naveo je da SNS neće dozvoliti da im neko bira jer, kako je istakao, poštuje i radnika, i zemljoradnika, i seljaka, i doktora nauka i nema nameru u tom kontekstu da pravi bilo kakvu degradaciju bilo koga.

„Ako ovo danas urade, kada je u pitanju skupštinsko radno telo, sutra će da suspenduju pravo poslaniku da predlaže zakone, po istom osnovu“, naveo je Jovanov.

Rekao je takođe da su predstavnici liste „Ujedinjena Srbija“ na sastanku tražili da im se dostavi ko su članovi tih komisija koji će da odlučuju o bilo čijoj kvalifikaciji, a da su dobili odgovor da će to da se odluči na samim radnim telima Skupštine, gde će se pokazati ko ima većinu.

„Pa, zna se ko ima većinu, jedna lista ima većinu, ima 140 poslanika, ima većinu u svim radnim telima Skupštine“, naveo je Jovanov.

(RTS)

Skupština Srbije: Održane konsultacije uoči konstitutivne sednice