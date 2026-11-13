OFK Vršac spreman za meč sa jednim od favorita prvenstva

Fudbalere OFK Vršca u nedelju, 15. novembra, očekuje važan prvenstveni izazov, kada će od 13 časova na domaćem terenu ugostiti Javor iz Ivanjice, jednog od glavnih kandidata za plasman u Superligu Srbije.

Na konferenciji za medije pred ovaj susret govorili su šef stručnog štaba Darko Rakočević i prvotimac Stefan Nikolić, koji su istakli kvalitet protivnika, ali i značaj domaćeg terena i podrške navijača.

Rakočević: Javor je jedan od glavnih kandidata za Superligu

Naš trener očekuje veoma zahtevnu utakmicu protiv rivala koji iz kola u kolo podiže nivo forme.

„Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv jako kvalitetne ekipe. Za Javor svi znamo da je i pre samog starta prvenstva bio jedan od glavnih favorita za ulazak u Superligu. I danas su u samom vrhu i jedni od glavnih kandidata za plasman u viši rang. Jedna jako dobra, kvalitetna ekipa, sjajno predvođena mojim kolegom Mirjačićem.“

OFK Vršac je u prethodnom međusobnom susretu slavio u Ivanjici, ali Rakočević smatra da je Javor od tada značajno napredovao.

„Mi smo ih pobedili u Ivanjici, mada i dalje mislim da su se u tom momentu oni negde tražili. Podigli su dosta nivo forme i mislim da igraju sve bolje iz kola u kolo. Imaju dosta individualnog i timskog kvaliteta, jako su nezgodni iz prekida, tako da moramo biti maksimalno koncentrisani, odgovorni i disciplinovani u igri ako želimo da osvojimo neki bod.“

Kompletan igrački kadar na raspolaganju

Rakočević se osvrnuo i na prethodni period, istakavši da je ekipa tokom gostovanja u Zrenjaninu pokazivala određene znake fizičkog i psihološkog umora.

Ipak, stručni štab je tokom sedmice prilagodio trenažni proces kako bi igrači spremno dočekali naredni izazov.

„Posle nekoliko ovih kola možda je došlo do nekog zamora. Energetski i psihološki smo bili malo izduvani, što se kaže, u Zrenjaninu. Međutim, mislim da smo dobro odmorili ove sedmice. Malo smo skratili obim treninga, ali mislim da je bilo intenziteta i da smo se dobro pripremili za utakmicu.“

Posebno ohrabruje činjenica da su se oporavili fudbaleri koji su imali problema sa povredama.

„Najvažnije je da su se igrači koji su bili povređeni u Zrenjaninu, hvala Bogu, oporavili i da su spremni za utakmicu. Te stvari me raduju. Nemamo problema sa kartonima, svi su spremni. Sada je na nama da vidimo koja ekipa treba da počne. Imamo možda neke male dileme, ali dovoljno je vremena do utakmice da odlučimo i, nadam se, donesemo pravu odluku.“

Nikolić: Poštujemo Javor, ali pre svega poštujemo sebe

Nakon trenera, predstavnicima medija obratio se i prvotimac Stefan Nikolić, koji smatra da domaći teren može predstavljati važnu prednost za našu ekipu.

„Šef je rekao, dolazi nam jedna izuzetno zahtevna ekipa, organizovana, koja zna šta želi. Znamo svi da su njihove najveće ambicije da se vrate u Superligu. Ali opet, dolaze kod nas kući, što je naša najveća prednost. Poštujemo svaku ekipu, poštujemo Javor, ali pre svega poštujemo nas.“

Nikolić je istakao da je ekipa detaljno analizirala protivnika i da sada ostaje da pripremljeno sprovede na terenu.

„Radili smo analizu sa stručnim štabom, videli smo im prednosti i mane, a na nama je da sada to pretvorimo u delo.“

Poziv navijačima da podrže ekipu

Prvotimac Vršca posebno je naglasio značaj podrške sa tribina u utakmici protiv jednog od favorita prvenstva.

„Pozvao bih navijače da dođu u što većem broju. Njihova podrška nam znači i protiv ove ekipe mislim da to može da nam donese prevagu.“

OFK Vršac – Javor Ivanjica

Nedelja, 15. novembar | 13.00 časova

Pozivamo sve naše navijače da dođu na stadion i podrže ekipu u važnoj prvenstvenoj utakmici.

(OFK Vršac)