Novi ChatGPT novčanik: AI agenti kupuju umesto korisnika

Američka kompanija Open AI predstavila je danas Čet Dži-Pi-Ti Volit (ChatGPT Wallet), novu funkciju digitalnog plaćanja koja omogućava AI agentima, nazvanim „dots“, da obavljaju kupovine u ime korisnika.

Nova usluga razvijena je u partnerstvu sa kompanijama Amerikan ekspres, Masterkard i Viza, a korisnicima omogućava da jednom unesu podatke svoje platne kartice i nakon toga zatraže od AI agenta da pronađu proizvode koje žele da kupe.

Svaka kupovina zahteva odobrenje korisnika i bezbednosnu proveru, a Open AI navodi da AI agenti neće imati direktan pristup podacima o platnim karticama, prenosi CNBC.

Umesto toga, platne mreže će im dostavljati posebne digitalne tokene za plaćanje, koji sadrže samo neke podatke o kartici i važe za konkretnu transakciju.

Na taj način kompanija nastoji da omogući automatizovanu kupovinu, uz zadržavanje kontrole korisnika nad svakim plaćanjem.

Novi digitalni novčanik će u početnoj fazi biti dostupan pretplatnicima Pro paketa u Sjedinjenim Američkim Državama koji imaju više od 18 godina.

Ograničeno uvođenje usluge osmišljeno je kako bi Open AI proverio njeno funkcionisanje pre eventualnog proširenja na veći broj korisnika.

Kompanija za sada neće uzimati deo novca od obavljenih transakcija, već joj je prioritet uspostavljanje saradnje sa trgovcima i kartičnim mrežama i izgradnja infrastrukture za novu vrstu elektronske trgovine.

Prema podacima koje je kompanija iznela, Čet Dži-Pi-Ti je na kraju trećeg kvartala 2026. imao više od 1,2 milijarde nedeljno aktivnih korisnika i gotovo 100 miliona pretplatnika koji plaćaju uslugu.

Takva baza korisnika predstavlja potencijal za razvoj novog tržišta u kojem bi AI agenti ne samo pronalazili proizvode već i obavljali kupovinu, što bi vremenom moglo da otvori dodatne izvore prihoda za Open AI.

(RTV/Tanjug)