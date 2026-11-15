Pogodak Srđana Plavšića gol meseca: Spada u top pet u mojoj karijeri

Atraktivan volej slabijom, desnom nogom, nakon sjajno uigrane timske akcije u 11. kolu Mozzart Bet Super lige Srbije protiv Zemuna, doneo je Srđanu Plavšiću nagradu za najlepši gol meseca. Iskusni fudbaler ističe da ovu majstoriju ubraja među pet najdražih u karijeri i posvećuje je svojoj porodici.

Pogotku za pamćenje prethodila je brza i precizna kombinacija saigrača. Sve je započelo dugom loptom golmana Zorana Popovića, koji je pronašao prazan prostor iza leđa odbrane Zemuna. Pedro je potom iz prvog dodira glavom spustio loptu do Plavšića, a on je bez oklevanja reagovao i poslao je u mrežu.

„Nisam se mnogo razmišljao, čim je lopta odskočila, uhvatio sam volej slabijom desnom nogom i, na sreću, pogodio mrežu“, opisao je Plavšić akciju u razgovoru za klupski sajt.

Specijalista za golove sa distance

Udarci van kaznenog prostora postali su zaštitni znak Plavšićeve karijere, a mnogi od tih pogodaka već su mu donosili priznanja za najlepše poteze kola ili meseca. Kao apsolutni favorit u dosadašnjoj karijeri izdvaja se majstorija iz perioda dok je nosio dres praške Slavije, kada je takođe desnom nogom lobovao protivničkog golmana sa više od 40 metara.

Ipak, najnovija nagrada ima poseban emotivni značaj.

„Najlepše golove u karijeri sam davao uvek izvan šesnaesterca i svaki je bio izabran za najlepši tog kola ili meseca. Ovaj svakako spada u top pet i posvećujem ga supruzi Anji i ćerkicama Vini i Petri, koje su moja najveća podrška i gledaju svaku utakmicu“, poručio je Srđan Plavšić.

(Pančevac)

