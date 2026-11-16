MUP: Do 22. novembra pojačana kontrola teretnih vozila i autobusa

Od danas do nedelje, 22. novembra, saobraćajna policija sprovešće međunarodnu akciju pojačane ;kontrole teretnih vozila i autobusa, u kojoj učestvuju 34 evropske države članice mreže saobraćajnih policija ROADPOL, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Kontrole će biti usmerene na poštovanje propisa o radnom vremenu posade vozila i upotrebi tahografa, kao i na ispunjenost opštih uslova za učešće vozača kamiona i autobusa u saobraćaju.

Posebna pažnja biće posvećena, kako su naveli iz MUP-a, autobusima koji prevoze decu na ekskurzije, rekreativnu nastavu i druge organizovane aktivnosti.

Policija će proveravati da li vozila i vozači ispunjavaju propisane uslove, a prevoz neće moći da počne dok svi uslovi ne budu ispunjeni.

Tokom prethodne slične akcije, sprovedene u maju ove godine, otkriveno je 7.209 prekršaja vozača teretnih vozila i 781 prekršaj vozača autobusa, naveo je MUP.

(Pančevac/Beta)