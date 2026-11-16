U narednom periodu počeće sa proverom diploma zaposlenih u javnom sektoru i državnoj službi, a pre svega onih koji su na rukovodećim položajima kako bi se proverilo da li ispunjavaju propisane uslove za mesta na kojima se nalaze i da li imaju sve potrebne kvalifikacije.

U javnosti se u poslednje vreme sve češće može čuti predlog za proveru diploma u javnoj službi, a pojedina lokalna udruženja su već pokrenula takve inicijative poput „Zbora građana Novi Pazar“ i Inicijative „Ujedinjeni za Jug“.

Kako objašnjava izvor Kurira, i pojedini članovi studentskog pokreta i Studentske liste podržavaju ove predloge sa idejom da se provere kvalifikacije državnih službenika, a naročito onih na rukovodećim i višim položajima.

– Informacije će se prikupljati obraćanjem nadležnim institucijama putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. Od institucija će se tražiti podaci o završenim školama i fakultetima, stečenom obrazovanju, kao i ispunjenosti uslova za obavljanje poslova na konkretnim radnim mestima. Ovo bi bio neki prvi korak, jer nije tajna da u dosta preduzeća su tokom prethodnih godina na rukovodeće položaje postavljani ljudi koji po struci nemaju nikakve veze sa poslom koji bi trebalo da obavljaju ili imaju nedovoljni nivo stručne spreme – kaže sagovornik „Kurira“

Stručni i obrazovani

On naglašava da cilj nije da se na bilo koji način zastraše zaposleni u javnom sektoru.

– Cilj je da se otkrije da li postoji neko ko je na mestu direktora samo sa završenom srednjom školom, što zakon ne dozvoljava, dok je falsifikovanje diploma krivično delo – priča dobro obavešteni izvor „Kurira“ i dodaje da su svi svesni da ne mogu sve diplome da se provere odmah.

Prema njegovim rečima, baviće se i slučajevima u kojima postoje sumnje u regularnost stečenih diploma i obrazovnih kvalifikacija.

– U javnosti dugo kruže priče o tome da je na pojedinim visokoškolskim ustanovama, od kojih su neke u međuvremenu i izgubile akreditaciju, dolazilo i do kupovine diploma. To je već posao za policiju i druge državne organe, ali ukoliko se iz podataka bude videlo da je neko završio fakultet za godinu dana, recimo, postaje jasno da nešto tu nije kako treba. Niko ne spori da ljudi tokom života mogu da se dodatno edukuju, da i kasnije upišu fakultet ili neko stručno usavršavanje, a takođe treba da se razlikuje i studiranje po Bolonjskom sistemu i oni koji su fakultete završavali pre uvođenja Bolonje, ali postoje parametri koji mogu sasvim lako da ukažu ukoliko je došlo do nekih nepravilnosti. Suština je da na rukovodećim položajima budu isključivo stručni i obrazovani ljudi sa odgovarajućim kompetencijama! Ne može neko s frizerskom školom da bude zaposlen u pravnoj službi javnog preduzeća, ali i najbolji socijalni radnik ili lekar će teško voditi, recimo, vodovod. Naravno, u okviru ovoga proveravaće se i zvanja – kaže izvor „Kurira“.

Po zakonu

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević govori da preispitivanje validnosti diploma, naročito u javnom sektoru, može doprineti jačanju poverenja građana u institucije, stručnost i zakonitost zapošljavanja, ali i naglašava da to ne sme postati sredstvo političkog obračuna, diskriminacije ili javnog targetiranja ljudi.

– Međutim, važno je da se takve provere sprovode na osnovu jasnih, objektivnih i jednakih kriterijuma, uz poštovanje zakona, dostojanstva i prava svakog pojedinca. Provera diploma ne sme postati sredstvo političkog obračuna, diskriminacije ili javnog targetiranja ljudi zbog njihovog stvarnog ili pretpostavljenog političkog opredeljenja – govori Antonijević i dodaje:

– Znam da je mnogima zanimljivije proganjati one sa kojima se ne slažu, pa tako i selektivno otvarati pitanje validnosti diploma, ali to vreme proganjanja mora otići u istoriju. Zakon mora važiti jednako za sve, bez izuzetaka, ali i bez selektivnosti.

(Pančevac/Kurir)