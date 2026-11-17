Omladinci FK Železničara iz Pančeva pobedili su ekipu istoimenog tima iz Inđije rezultatom 5:1, u okviru 13. kola Omladinske lige Vojvodine. Golove za naš tim postigli su: Bogdan Matanović (25′), Luka Vranković (38′), Nemanja Mikić (53′), Dario Maslić (81′) i Konstantin Bogavac (91′).

Ovom utakmicom naši omladinci stavili su tačku na prvi deo sezone, a uskoro im predstoji zaslužena pauza.

Po završetku meča, Aleksa Sanader sumirao je utiske sa utakmice, ali i izneo svoje viđenje dosadašnjeg toka sezone.

– Još jedna sjajna utakmica je iza nas. Od prvog minuta nametnuli smo svoj sistem igre, dominirali u posedu lopte, stvarali prilike, osvajali druge lopte i uspešno neutralisali sve protivničke napade. U jednoj veoma zahtevnoj i borbeno utakmici, sa mnogo duela, protiv kvalitetne ekipe iz Inđije, slavili smo uz pet postignutih golova i još jednom potvrdili kvalitet našeg tima. Posebno bih pohvalio pristup svakog igrača, koji je na ovoj utakmici bio na maksimalnom nivou – rekao je Sanader.

On je ocenio da je njegov tim na najlepši mogući način stavio tačku na ovu ligašku polusezonu.

– Ovo je naša 15. uzastopna pobeda na domaćem terenu, kao i osma vezana utakmica u kojoj ne znamo za poraz. Sportski centar Mladost je ostao neosvojiva tvrđava još od 5. oktobra 2025. godine. Ovi podaci nam svakako mnogo znače i predstavljaju dodatnu motivaciju da nastavimo u istom ritmu. Do odlaska na zasluženu pauzu očekuju nas još dve prijateljske utakmice, protiv Smedereva, koje se trenutno nalazi na prvom mestu Omladinske lige Zapad, i OFK Beograda, člana Omladinske lige Srbije, kao i dve utakmice u Kup takmičenju – poručio je Sanader.

(FK Železničar)