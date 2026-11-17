FK Železničar Pančevo u sredu 18. novembra od 13.00 časova gostuje u Odžacima ekipi FK Tekstilac u okviru 1/16 finala Kupa Srbije.

Svoja očekivanja pred početak takmičenja u Kupu Srbije, izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Ulazimo u period sezone gde imamo jako gust raspored. Mi ćemo počevši od sutrašnje utakmice imati šest utakmica za 18 dana, što sugeriše da će kontrola opterećenja biti jako značajna tema u nekoliko narednih nedelja kako bi naš performans bio na optimalnom nivou. Sutra će priliku većinom dobiti igrači koji koji imaju manju minutažu. Imaćemo i nekoliko debitanata i na njima je da pokažu da zaslužuju da budu deo kluba i da nose dres Železničara iz Pančeva.

S obzirom na to da se sutra sastajete sa ekipom koja se ne takmiči u Superligi Srbije, kako ste spremate za ovaj duel?

– Spremamo se kao i za svaku utakmicu prvenstva. Maksimalno ozbiljno shvatamo protivnika. Oni igraju treći rang takmičenja, ali to ne sme da nas zavara. Mi se ne bavimo time, bavimo se sobom i sopstvenim performansom. Jako je značajno da utakmici pristupimo maksimalno motivisani i ozbiljni, i da sebe dovedemo u situaciju da ostvarimo pozitivan rezultat i da prođemo u sledeću rundu Kupa.

(FK Železničar)