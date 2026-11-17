GLOGONJ – U Glogonju je svečano obeležen jedan od najznačajnijih datuma u novijoj istoriji lokalne zajednice – osvećenje hrama Rumunske pravoslavne crkve „Uspenje Presvete Bogorodice“.

Kako je saopštio Crkveni odbor Rumunske pravoslavne crkve u Glogonju, ovaj svečani čin predstavlja poseban duhovni događaj za rumunsku pravoslavnu zajednicu, ali i važan istorijski trenutak za čitavo selo. On svedoči o bogatoj verskoj i kulturnoj tradiciji ovog mesta, kao i o posvećenosti očuvanju vere, običaja i duhovnog nasleđa koje se prenosi sa generacije na generaciju.

Iz Crkvenog odbora ističu da osvećenje hrama predstavlja krunu dugogodišnjeg zajedničkog truda, zalaganja i molitvi svih vernika i dobrotvora koji su doprineli uređenju i očuvanju svetinje.

Sa željom da ovaj hram ostane trajno mesto molitve, mira, ljubavi i sabiranja vernika, odbor je uputio zahvalnost svima koji su učestvovali u njegovoj obnovi i uveličali ovaj svečani dan.

(Pan;evac/S.L)