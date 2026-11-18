Ako izuzmemo godinu kada je vladala pandemija korona virusa – tada svečana sednica nije održana, a nagrada je uručena u dogovoru sa dobitnicima, ovo je jedini put u novijoj istoriji grada da laureati nisu imali priliku da se poklone publici na svečanoj akademiji.

Ne ulazeći u to zbog čega nije svečano obeležen Dan grada – 8. novembar, a što je svima jasno, ostaje nepoznanica zašto nisu dodeljene Novembarske nagrade, priznanje šire javnosti da su određene osobe ili institucije zaslužile da budu apostrofirane kao najistaknutije u svojim oblastima rada i delovanja u godini na izmaku. Tradicija postoji da bi se, između ostalog, poštovala, a ove, izborne, godine je „preskočena”.

Potražili smo odgovor na pitanje o čemu se radi. Sagovornik „Pančevca” bio je Darko Ješić, član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu, i što je mnogo važnije u kontekstu ove priče – predsednik komisije za dodelu priznanja Grada Pančeva; to znači i da je prvi čovek tima koji odlučuje o Novembarskoj nagradi. Ješić je književnik, pre svega, romanopisac, a potom pesnik i esejista; radio je i kao novinar – stoji u njegovoj biografiji. Bio je spreman za razgovor.

Pitali smo ga da li je žiri za dodelu Novembarske nagrade doneo odluku ko su laureati za ovu godinu. Rekao je:

– Žiri za dodelu priznanja grada Pančeva doneo je odluku o dobitnicima Novembarske nagrade grada Pančeva za 2026. godinu. Odlučivalo je jedanaest od trinaest članova žirija. Dragan Lončarević, vršilac dužnosti direktora Istorijskog arhiva, bio je uzdržan prilikom glasanja o predlogu da se za izuzetan uspeh u oblasti nauke nagradi Istorijski arhiv, a Marćela Kornjan Stojičić iz objektivnih razloga nije učestvovala u odlučivanju.

Ko su ovogodišnji dobitnici Novembarske nagrade Grada Pančeva, pitali smo Ješića:

– Milan Orlić, za izuzetan uspeh u oblasti kulture i umetnosti, Istorijski arhiv, za izuzetan uspeh u oblasti nauke, Mašinska škola, za izuzetan uspeh u oblasti obrazovanja i Međuopštinska organizacija Saveza slepih Srbije Pančevo, za izuzetan uspeh u oblasti socijalnog rada – rekao je Ješić.

Zanimalo nas je i kada su članovi žirija poslednji put zasedali, kao i koliko je bilo predloženih osoba, odnosno kandidata.

– Žiri je odluku o dobitnicima Novembarske nagrade doneo u predviđenom roku. Ove godine je bilo devet kandidata za dodelu Novembarske nagrade.

Zašto najprestižnije gradske nagrade nisu dodeljene, bez obzira na to što nije održana proslava Dana grada? Da li postoji način da se one ipak dodele, odnosno da li je moguće da se, bar, javno objave imena građanki, građana i ustanova što su obeležili godinu na izmaku?

Ješić je objasnio:

– Tradicionalna dodela nagrada je planirana i ove godine. Okolnost da svečana sednica nije održana ne utiče na proces u vezi sa izborom i dodelom Novembarske nagrade. Dobitnici su obavešteni i kontaktirani direktno, a nagrade će im biti uručene do kraja novembra, u terminu koji odgovara svim dobitnicima, a o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Novembarska nagrada Grada Pančeva, tradicionalno se dodeljuje povodom Dana grada, 8. novembra, fizičkom ili pravnom licu s prebivalištem, odnosno sedištem na teritoriji Pančeva, za najvrednija dostignuća u nekoliko oblasti. Među kriterijumima za dodelu, nekada Oktobarske, sada Novembarske nagrade, stoji da ona može biti dodeljena pojedincu ili grupi za zajedničko delo. Pod najvrednijim dostignućem podrazumeva se izuzetno delo u oblastima umetnosti, nauke, arhitekture i urbanizma, novinarstva, obrazovanja, sporta, privrede, medicine, socijalnog i humanitarnog rada, odnosno ostvarenja i rezultati koji doprinose razvoju grada i unapređenju svakodnevnog života građanki i građana.

Najviše gradsko priznanje dodeljuje se od 1962, kada je kao rođendan Opštine Pančevo proslavljan 6. oktobar, dan oslobođenja grada u Drugom svetskom ratu, i imalo je naziv Oktobarska nagrada. Izmenom datuma Dana grada, u slavu oslobodilaca grada u Velikom ratu, nagrada je 2001. godine dobila današnje ime. Dobitnika priznanja je bilo iz svih sfera društvenog života.

(Pančevac / S. Trajković)

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